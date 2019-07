Este sábado entregarán los Martín Fierro Federal: tres nominados por Elonce TV

Reconocimiento a la Jornada Solidaria

APTRA nominó a la jornada solidaria "Once por todos" que hace 15 años, ayuda a los hospitales entrerrianos; además de El Ventilador y Campo en Acción.El conductor del programa periodístico, que se emite por, Lalo Foncea, puso de relieve que estas distinciones "son de todos. De verdad lo sentimos así". Y exaltó la relevancia de la participación de los televidentes en El Ventilador.", manifestó."Estamos muy contentos con esta distinción de estar nominados para los Martín Fierro. Fue una gran sorpresa. Integrar la nómina ya es un gran reconocimiento", manifestó.Y enseguidaEste sábado, el conductor del programa, Lalo Foncea, junto a la productora Andrea Fercher, recibieron el"Se suceden mil imágenes de estos quince años del Once por Todos. Las primeras cuando todo era expectativa y de las siguientes, cuando el vecino se apropió del sentido de ayudar", afirmó Claudia Luero sobre la nominación a los premios Martín Fierro Federal, del programa especial de once horas en vivo para ayudar a hospitales e instituciones de la provincia."Se trata de un premio a los vecinos y al tesón de un canal de televisión del interior del país que hace las cosas con mucho esfuerzo, pero con la solidaridad como norte", afirmó la comunicadora.", sostuvo Claudia Luero, una de las caras visibles de la Jornada Solidaria más importante de la provincia.", afirmó la periodista y conductora de El Debate y también, agregó: "todo lo demás lo ha aportado el vecino, la gente que cree en Canal Once y todos los que se suman con el único objetivo solidario de Ayudar", concluyó.Claudia Luero, junto a Natalia Sánchez, recibieron este sábado laEn tanto,, con otras tres producciones de San Luis, Chaco y Mendoza.Cabe destacar que "Campo en Acción" tiene su versión radial que se emite por Radio Nacional Paraná (Radio Lt14) y también, fue nominado en el rubro Radio. En este caso, competirá con otros programas radiales de Córdoba y Mendoza.