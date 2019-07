El dolor de María, mamá de Diego: "Voy a hacer justicia por mi hijo"

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Diego Román de 12 años que conmociona a toda la comunidad de Recreo, su madre María habló con Aire de Santa Fe. "Voy a hacer justicia por mi hijo", dijo y apuntó al padre del menor y su pareja. Adelantó que va a denunciar "a la madrastra por golpes".María es la madre de Diego. La mujer se separó del padre del pequeño hace 4 años y ambos formaron pareja por su lado. Durante los casi 4 años la mujer mantuvo contacto con sus hijos hasta que, según manifiesta, desde hace 5 meses mediante amenazas, su exmarido le impidió que se acercara a los chicos que tienen en común. En este último tiempo el hombre había inició una relación con una mujer.

Policiales Hallaron muerto a niño que había desaparecido tras ir a la escuela en Santa Fe

Según María, la historia que tanto ella como sus hijos vivieron al lado de su expareja es de violencia y golpes. Cuando se divorciaron, su marido se llevó a los cuatro hijos a vivir con él y su nueva mujer.María se radicó en Alejandra donde actualmente reside junto a su ex pareja y esporádicamente veía a sus hijos. " No tengo comunicación desde que me separé de su padre, él me incomunicó totalmente, siempre me amenazó con que no me acercara. Cada vez que venía a Recreo yo iba a la canchita del barrio y ahí veía a Diego. Él se acercaba a mÍ, pero no me hablaba. Tenía miedo de la reacción de su padre que los tenía amenazados", sostuvo.María continuó su relato aseverando que sus otros tres hijos viven en un hogar violento y que su hija adolescente escapó cansada del maltrato del padre y de ver cómo la madrastra maltrataba a sus hermanitos. "Ni siquiera el padre me contó que lo encontraron muerto, me enteré por mis hermanas. Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia".Al ser consultada de los motivos por los cuales perdió el contacto con sus hijos, María dijo que cada vez que llamaba "intentaba hablar" con su hijo, su ex pareja "le cortaba" y la "insultaba".Entre lágrimas, la madre del pequeño dijo: "Los culpables tienen que pagar. Que el padre pague, es culpable tanto él como la madrastra".María manifestó que estaba en conocimiento de la violencia intrafamiliar de la que eran víctimas sus cuatro hijos, pero confirmó que no denunció al hombre porque recibía amenazas verbales. "Me amenazaban con que me iban a matar, que iban a prender fuego la casa de mi madre. Mi ex me decía que mis hijos estaban bien y que no me acercara a ellos", agregó."Yo voy a despedir los restos de mi hijo y voy a llegar al fondo de la verdad", concluyó María.