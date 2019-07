Demoras en los vuelos de Aeroparque y Ezeiza por asamblea de aeronáuticos

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes en Aeroparque y en el aeropuerto de Ezeiza registraban esta mañana demoras y se prevén cancelaciones para lo que resta del día, debido a las medidas de fuerza que llevan adelante gremios aeronáuticos, consistentes en la realización de "asambleas informativas" en los lugares de trabajo, a lo que se suma el "trabajo a reglamento" de los empleados del sector de rampa y administrativo.Las medidas se iniciaron esta mañana, a las 5, con las asambleas de los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que en un comunicado señaló que "a más de tres años del lanzamiento de la "Revolución de los Aviones", las empresas nacionales y sus trabajadores enfrentamos una realidad muy distinta a la que intentan promocionar", alegando que esta situación "está destruyendo a la industria aerocomercial argentina", y que "hoy todas las compañías nacionales (estatales o privadas) tienen sus balances en rojo".Por su parte, Aerolíneas Argentinas señaló que "un paro sorpresivo, no declarado, afecta desde las 5 de la mañana de hoy los vuelos de Aerolíneas Argentinas", y que por la medida "ya hay más de 40 vuelos reprogramados, con al menos 5.000 pasajeros afectados", aunque advierten que "el impacto sería mayor".Agregan en el comunicado que "desde comienzos de semana, el gremio APA, que reúne a trabajadores de mostrador, rampa y administrativo, ya venía haciendo trabajo a reglamento, reclamando por caso por la entrega de uniformes nuevos" y que esa medida de fuerza estaba "generando demoras y complicaciones en la operación, pero hasta ahora no había habido afectaciones mayores en la operación".Indica, además, que "el gremio AAA, de los tripulantes de a bordo, acaba de anunciar la realización de asambleas entre las 8 y las 10 de la mañana", y que "la combinación de esas medidas de fuerza hace prever que no habrá vuelos por al menos 5 horas".De la misma manera, Latam informó que, "ante la asamblea realizada por APLA la operación en Argentina puede verse afectada", y que "recomienda a los pasajeros chequear el estado del vuelo a través de la página web www.latam.com o la APP LATAM Airlines, sobre todo aquellos que tengan conexión con otras aerolíneas".Mientras tanto, las operaciones en el aeropuerto de El Palomar se desarrollan con normalidad y en los horarios habituales de las compañías low cost Flybondi y JetSmart.