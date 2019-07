Una mujer denunció que "le quemaron" a su hija en el hospital

Foto 1/2 Foto 2/2

Carolina Pereyra, una joven madre, denunció que en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, mientras su pequeña hija de un año y un mes estaba internada por neumonía, sufrió serias quemaduras en las extremidades, aparentemente por un mal procedimiento del personal de la UTI infantil.



"La traje el martes y estuvo en la sala de pediatría hasta el lunes a la noche, después empeoró por una bacteria, luego la bañaron para bajarle la fiebre unos 40 minutos, pero nunca tuvieron en cuenta su cuadro de neumonía. Estuvo toda la noche con fiebre y tos, el lunes tuvo taquicardia y la pasaron a la UTI infantil, porque su pulso no regulaba y hasta le hicieron una transfusión de sangre. Hoy cuando llegué me llamaron y lo primero que me dicen es que habían tenido un percance, un accidente, le pusieron paños con agua caliente sobre la piel y la quemaron", dijo la madre indignada.



Describió que "en una parte le falta la piel y esto ocurrió en la terapia infantil. Me dijeron que calentaron los paquetes de suero y le pusieron para que su temperatura se regule y la terminaron quemando. Yo pensé que eran leves, que apenas se notaba pero son muy graves y el Dr. Bellafiorio fue el encargado de comunicarme. Supuestamente él le dejó las indicaciones a las enfermeras de la guardia de la noche, que empieza a las 22 horas y termina a las 7 de la mañana pero nadie se hace cargo, supuestamente me dice que tomaron las medidas disciplinarias con todo el grupo, pero lo único que tengo es la palabra del doctor. El director del hospital debe enterarse, esto debe saberse para que a otra persona no le ocurra con sus hijos. Tengo a mi bebé quemada por un procedimiento mal hecho, cuando la dejé pensando que estaba cuidada y en buenas manos", precisó Pereyra.



Lo que más las indignó a la madre y a su abuela fue el argumento del profesional. "El médico nos dijo que, tranquilamente, se la entregábamos envuelta y ustedes no se iban a dar cuenta de lo que tenía; esto no puede decirnos un médico, tapar lo que habían hecho".



La nena tiene un tratamiento en este momento por las quemaduras al margen de la patología respiratoria por la que fue internada. "Voy a denunciar el caso, no queremos que esto quede así, si no pueden cuidarla me hubiesen dejado pasar la noche con la bebé y no hacerle eso", aseguro la madre.



Carolina Pereyra contó que la nena tiene quemaduras en ambos brazos debajo de ellos y en las piernas. Adelantó que concurrirán a fiscalía a denunciar penalmente a los integrantes del servicio que estaban de guardia por lesiones graves. (Fuente: Diario El Sol)