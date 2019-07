Saqueo a camión con cerdos faenados: Alertan que esa carne "está contaminada"

Video: Saquean camión con cerdos en ruta 168, entre Santa Fe y Paraná

Gran cantidad de gente se llevó la mercadería de un camión que transportaba medias reses de cerdo, que estaba detenido por un desperfecto al costado de la Ruta Nacional 168, en Santa Fe. Los vecinos se dieron cuenta de la situación y rodearon al vehículo que transportaba la carne de un frigorífico de Entre Ríos."Esa carne se contaminó durante el proceso de exposición, perdió la cadena de frío, luego fue transportada en condiciones inadecuadas, tocó la tierra y el asfalto", alertó Eduardo Elizalde, director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.Especificó que "la carne necesita de mucho cuidado, desde la salud del animal hasta la cocina de cada hogar, y no se cubrió ningún aspecto de esos desde el accidente del camión". "No sabemos a qué fue expuesta esa carne. Si a un grado de contaminación menor o si tuvo contacto con gasoil, aceite. Eso no se puede sacar ni con procesos térmicos cocinándola ni lavados", señaló.El episodio ocurrió en la mañana de este jueves, cuando un camión transitaba por la ruta que une Santa Fe con el túnel subfluvial. Según trascendió, el acoplado del vehículo cedió ante el peso de la carga (450 medias reses de cerdo) y perdió buena parte de la mercadería sobre la calzada.Agentes de la Policía Vial y de Gendarmería Nacional dispusieron un operativo de tránsito para evitar accidentes, pero luego permitieron que decenas de personas se llevaran la carga.De inmediato, los vecinos se abalanzaron sobre el vehículo y se llevaron los cerdos, que tenían un tamaño considerable, de más de un metro de largo.