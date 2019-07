La Aduana evitó un contrabando de bienes culturales hacia Chile

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas, impidió el contrabando de 230 piezas de bienes culturales que intentaban ser trasladadas desde el Paso Internacional Río Futaleufú hacia Chile. Se trata de piedras y madera petrificadas que no fueron declaradas por los viajeros y que, como pertenecen al bosque petrificado Sarmiento, en la provincia de Chubut, no pueden ser retiradas del país.



El personal aduanero que realizaba sus tareas habituales de control en el paso efectuó la revisión de una camioneta 4X4 que egresaba del territorio argentino. A los agentes les resultó sospechosa la cantidad de equipaje que llevaban la conductora del vehículo y sus acompañantes, todos de nacionalidad chilena.



Con la utilización del escáner, funcionarios de la Aduana visualizaron unos objetos dentro de los bolsos de mano que llamaron su atención. Los abrieron y encontraron piedras y partes de árboles petrificadas. A continuación, prosiguieron con la revisión física del automotor y detectaron más piedras ocultas debajo de los asientos. Dentro del equipaje, también había piedras envueltas en ropa y escondidas en el calzado.



Todo este material, valuado en U$S 1.400, no puede ser trasladado por los viajeros como equipaje. Por lo tanto, la Aduana determinó el secuestro de las piezas porque incumplía con el régimen de equipaje.



El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con personal de Gendarmería Nacional, que dio aviso al Juzgado Federal de Esquel y solicitó la ayuda de agentes especializados en bienes culturales.



Los turistas fueron acusados por infracción a la ley 25.743 (Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico) y al régimen de equipaje.



Con este tipo de tareas, la AFIP refuerza su compromiso con el cuidado y protección del patrimonio argentino, a través del control de entrada y salida de restos fósiles, bienes arqueológicos, obras de arte y materiales históricos, entre otros elementos.