Se confirmó el segundo caso de Gripe A en Entre Ríos

Paraná Confirmaron un caso de gripe A en Paraná y esperan un pico de la enfermedad

Sociedad Confirmaron en Santa Fe las dos primeras muertes por gripe A

Este jueves se recibió la confirmación desde el Laboratorio Central de la dirección de Epidemiología de la provincia sobre la existencia de un registro positivo de Influenza o Gripe A en la ciudad de Gualeguaychú.Se trata de una paciente de unos 40 años aproximadamente, incluida dentro de los grupos de riesgo, con una patología de tipo diabética que no se había vacunado contra la sepa que circula este año, da cuenta el sitio Reporte 2820.Nunca está de más, recordar los síntomas de la gripe y las medidas de prevención:? Fiebre superior a 38 grados,? Tos, estornudos y congestión nasal,? Decaimiento general, que puede manifestar también dolor de cabeza, garganta y musculares,? Somnolencia e irritabilidad,? Diarreas, vómitos y falta de apetito.Ante cualquiera de estas manifestaciones, los pacientes deben consultar con las autoridades de sanidad a la brevedad.Cuando la enfermedad avanzó, se suele presentar:? Dificultad para respirar o sensación de falta de aire,? Respiración más acelerada,? Dolor en el tórax,? Alteraciones en el color de piel y labios,? Mareos o estados de semi-conciencia y? Empeoramiento repentino de la salud.Usualmente, los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.Es indispensable adoptar conductas cotidianas, simples y sistemáticas para prevenir enfermarnos. Las medidas preventivas más eficaces son:? Tapar con nuestro antebrazo la boca y nariz, ante de toser o estornudar,? Evitar compartir utensilios con personas que padecen Influenza,? No automedicarse y acudir a una consulta de inmediato,? En lo posible, limitar la asistencia a lugares públicos,? Ventilar los espacios cerrados y hogares, habitaciones o áreas de trabajo,? Higienizar las superficies -mesas, sillas, controles remotos, pisos, etc.- con agua, detergente y jabón o lavandina,? Limpiar las manos con alcohol reducido al 70 por ciento o alcohol en gel,? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de cocinar, luego de usar teléfonos, computadoras o dinero y al manipular desechos.? No fumar en espacios cerrados y evitar hacerlo durante el invierno.-