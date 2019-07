El impune crimen de Gisela López se encamina a la Corte Suprema de Justicia

La esperanza de la familia de Gisela

Sobre el caso

La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia, resolvió, por mayoría, conceder el Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia de la propia Sala, en relación a la causa Homicidio agravado de Gisela López.Se dispuso remitir los expedientes de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad a lo establecido en el art.257 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. La Sala integrada por Claudia Mizawak; Miguel Giorgio y Daniel Carubia dio a conocer hoy la resolución respectiva."Esta fue una semana de incertidumbre hasta que llegó esta confirmación y para esta nueva instancia judicial esperamos que se tomen en cuenta las pruebas que no se tuvieron en cuenta en los juicios anteriores", aseguró ael hermano de la víctima Gabriel López.Fue en ese sentido que mencionó "una declaración de Vega en la que dice que abusó de Gisela".En la oportunidad, Gabriel reiteró su desacuerdo con la investigación realizada por el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, "porque tuvo que haber actuado con mayor rigor en aquel momento". Sin embargo, el joven se mostró esperanzado ante esta nueva instancia judicial: "Creo que las cosas están cambiando, con la procuradora adjunta tenemos que seguir todas las líneas que sean necesarias por el bien de la causa"."Ojala Goyenetche, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, estén a la altura de la causa", apuntó, al tiempo que se mostró "esperanzado" de lograr que el crimen de su hermana no quede impune."Santa Elena sigue conmovida por lo que pasó, hay quienes dicen que sigamos luchando, que no bajemos los brazos. Y también hay quienes hablan mal de la víctima y su familia, pero no hay que entrar en esa porque es una cuestión judicial y hay que ser cautos para ir hasta las instancias que sean necesarias", encomendó.La joven de 19 años oriunda de Santa Elena regresaba de la escuela el 22 de abril de 2016 cuando fue raptada en la zona conocida como El Bajo; estuvo desaparecida por 18 días hasta que su cuerpo fue hallado cerca de la ruta donde fue secuestrada.Por el crimen, el fiscal Santiago Alfieri imputó a Elvio y Mario Saucedo y Matías Vega pero en la instancia judicial, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná integrado por los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Lía Vandembrouke, los absolvió de culpa y cargo.