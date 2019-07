Primer año de Nahir Galarza en la cárcel: Los hechos más trascendentes

Cumpleaños tras las rejas

Las primeras imágenes

En la televisión nacional

La cárcel donde se aloja

¿Cómo es su día a día?

Cambio de carrera

Rumores de romance

Pelea con compañera

Denunciadas

Nahir Galarza está alojada en la cárcel de mujeres de Paraná, condenada a prisión perpetua. Este miércoles se cumplen los primeros 365 días desde que entró a prisión, el inicio recién de los 12.045 días que todavía le restan (equivalente a 33 años) para poder recuperar su libertad por el asesinato de Fernando Pastorizzo, allá a fines de diciembre del 2017. ¿Cómo vivió y qué cosas ocurrieron en este tiempo que lleva detenida?No había pasado ni una semana de encierro que la primera polémica surgió: empezó a recorrer por todos los grupos de WhatsApp el famoso video íntimo de Nahir junto a Pastorizzo. Ese mismo que ya se había querido mostrar durante el juicio y por el cual Galarza había amenazado a los fiscales del caso con suicidarse si salía a la luz.La defensa de la condenada presentó un recurso de amparo y una denuncia para averiguar qué fue lo que pasó. No se pudo hacer mucho, la viralización del video fue imparable y aún aparece en algunos sitios.¿Cuántas vidas puede haber dentro de una chica de 20 años? En las de Nahir parecen ser muchas. El 11 de septiembre pasó su primer cumpleaños tras las rejas y desde el Servicio Penitenciario, autorizaron una visita especial, que duró más tiempo de lo normal, para que su mamá, su papá y su hermano pudieran verla.Dos meses después de la sentencia aparecieron las primeras declaraciones de Nahir y aunque no se presentó un audio, la joven afirmó, entre otras cosas, que estaba molesta porque se dijera que Pastorizzo era su novio."Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie", sostuvo.Un gran impacto, tuvieron las primeras imágenes y escuetas declaraciones de Nahir fuera de la cárcel de Paraná. Elonce TV pudo dialogar en el mes de octubre, con la joven en un pasillo del hospital San Martín de Paraná, a donde Nahir concurrió por un control médico.Era la primera vez que hablaba ante la televisión, desde que fue condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo. Entre los breves conceptos emitidos por la joven y pese a su negativa de dar declaraciones, Nahir Galarza fue consultada por la familia de Pastorizzo y al respecto, señaló: "no los conozco", remarcó.Luego, en marzo de este año, cuando Nahir dialogó con el programa de Mariana Fabbiani (El Diario de Mariana). Frente a la conductora de TV, Galarza contó detalles de su relación con Pastorizzo y describió su estadía dentro de la cárcel. Además, reafirmó que habría sido víctima de violencia de género."¿Qué pensabas?", preguntó Fabbiani."Nada, no tenía nada en la mente. (...) Si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo", dijo la joven, quien remarcó que era "una bola de nervios"."Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido", agregó. Las pausas y miradas silenciosas se repitieron en distintas ocasiones: "Comunican más que las palabras", resumió Fabbiani.Desde que el tribunal de Gualeguaychú la condenó a perpetua, Nahir fue trasladada a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná. En esa cárcel hay 88 mujeres presas. El 60 % tiene condena firme y el resto no. La mayoría son internas comunes y están distribuidas en siete pabellones, donde en cada uno de ellos se comparte casi todo, menos la cama. En uno de esos pabellones está Galarza. Con ella conviven otras cuatro mujeres, todas ellas relacionadas con policías.Nahir debe levantarse a las seis y media de la mañana para desayunar y comenzar la jornada de trabajo. Sobre las 13 almuerza con sus compañeras. Después tiene una hora por semana para salir al patio, hacer ejercicio físico, tomar aire y relajarse un poco. La cena es a las nueve de la noche, hora en la que se cierran las puertas del pabellón y las internas se preparan para dormir. Al día siguiente, todo vuelve a empezar.A fines de 2017, la joven oriunda de Gualeguaychú se transformó en una de las mujeres más jóvenes de la historia criminal argentina, en recibir la pena de prisión perpetua, y decidió cambiar de carrera al sentirse decepcionada de la Justicia: pasó de estudiar abogacía para iniciar la de psicología. "No sé si ejerceré, pero me apasiona el estudio de la mente humana", dijo, en su momento al portal Infobae.Su propio juicio le generó decepción con el mundo judicial y por eso abandonó la abogacía: "Prefiero a los abogados de ficción, los que resuelven injusticias", le remarcó a un familiar. Así, Nahir cambió los libros de leyes por publicaciones de Sigmund Freud y otras dedicadas a la interpretación de los sueños, uno de sus temas favoritos. También empezó a leer y a estudiar diseño de indumentaria.Pasado ese mal trago, la vida carcelaria de Nahir dio un vuelco a fines del año pasado, cuando conoció a Matías Caudana, un joven de 20 años que estaba preso por narcotráfico. Se conocieron cuando Caudana fue a visitar a su abuela paterna, que también está presa por narcotráfico en la misma cárcel que Nahir. Según el abogado del joven, Augusto Lafferriere, "son amigos y quieren charlar".El letrado había asegurado además que si a su cliente lo absolvían, lo que finalmente ocurrió, mantendría su intención de visitar a Nahir. Sin embargo, después que trascendieran los rumores, la posible relación quedó en suspenso y poco se supo sobre las visitas.En el medio, llegaron las peleas con las internas que comparten el mismo pabellón. A fines del 2018 discutió fuerte con la ex policía, Griselda Bordeira, que fue procesada y recibió prisión preventiva por supuestamente, formar parte de una banda narco.El incidente ocurrió cuando Galarza escuchaba música con sus auriculares. Aparentemente escuchó algún comentario de su compañera y comenzó una discusión que incluyó amenazas de muerte cruzadas, por lo que tuvieron que intervenir las penitenciarias.Más tarde y, ya este año, la misma Bordeira y Ludmila Soto pidieron ser trasladadas, lo más lejos posible de Nahir porque, contaban, temían ser atacadas. "Temo por mi vida. Nahir no duerme, deambula por el pabellón en actitudes extrañas, como pararse sobre muebles, permaneciendo inmóvil, observando un punto fijo por largo tiempo en la oscuridad", contó Soto y afirmó que Galarza tenía un plan para asesinar a Bordeira y luego fugarse de prisión, publicóLas acusaciones cruzadas terminaron en la justicia, ya que la joven denunció a Soto, de supuesto abuso. Dicha causa, tuvo esta semana un nuevo capítulo, ya que las acusadas pasaron por tribunales para prestar declaración.Fueron sólo 365 días desde la condena hasta este miércoles.