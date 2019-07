Desarrollan alimentos para tratar la epilepsia refractaria y el Alzheimer

A través de un proyecto, un investigador de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER desarrolló alimentos altos en lípidos y bajos en carbohidratos para tratar la epilepsia refractaria y el Alzheimer.Es conocida la estrecha relación que existe entre la alimentación de un individuo y su salud. La dieta cetogénica es una dieta rica en grasa y pobre en proteínas y carbohidratos que obliga al organismo a utilizar la grasa como fuente de energía. En los últimos años, esta dieta ha ganado notoriedad en la sociedad como régimen alimentario para adelgazar. Sin embargo, desde hace varias décadas se está explorando su uso como tratamiento no farmacológico para personas que sufren epilepsia resistente a medicamentos, o epilepsia refractaria, Alzheimer, Parkinson, traumas cerebrales, esclerosis lateral amiotrófica y diferentes tipos de cáncer, entre otras enfermedades.Lucas Benítez es Ingeniero en Alimentos egresado de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER en Concordia, trabaja en el Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad y desarrolla una investigación sobre dieta cetogénica como parte de su tesis doctoral de Conicet. "El proyecto surge para tratar epilepsia refractaria, pero no quita que se pueda usar para tratar otras patologías" expresa, y aclara que "estamos haciendo una símil leche fluída, y una símil leche en polvo. La idea es obtener un producto listo para consumir, que tenga una vida útil larga y que sea fácil para los consumidores".Actualmente, en el mercado existen productos importados aptos para ser utilizados en esta dieta. Sin embargo, sus elevados precios de comercialización condicionan la accesibilidad y dificultan la continuidad en este régimen alimentario. Esta situación se ve agravada debido a que la industria nacional no ofrece productos alternativos a los importados. Es por esto que a través de este proyecto se pretende desarrollar productos alimenticios que sean aptos para ser utilizados por consumidores o pacientes que sigan la dieta cetogénica, pero que además resulten estables, apetecibles, nutricionalmente completos y más económicos que los que actualmente se comercializan.Los productos desarrollados a partir de materias primas de importancia nacional resultaron nutricionalmente completos y versátiles en relación a su presentación y uso. "Este desarrollo permitirá que los consumidores y pacientes puedan seguir la dieta cetogénica de manera más sencilla, y amplía además la variedad de productos que pueden incorporarse en este régimen", aclara Benítez.Acerca de la dieta, el Ingeniero en Alimentos expresa que "no es fácil llevarla adelante, entonces productos de esta clase ayudan a los pacientes, que por lo general son niños y niñas, y a sus familias a darle continuidad". Y agrega: "en ese sentido, como estamos tratando una patología como la epilepsia, se reducen las convulsiones y logran una mejor calidad de vida".Según la OMS, aproximadamente 15 millones de personas en el mundo padecen epilepsia refractaria, mientras que en nuestro país se cuentan alrededor de 125.000 personas con este padecimiento.