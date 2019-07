Madre insiste en la búsqueda de su hijo: Se fue hace cinco años y no regresó

Andrés Ponce, un joven oriundo de Basavilbaso, cumpliría 38 años este sábado 6, pero nada se sabe de él.Su madre, Rosa Pais, reiteró el pedido de búsqueda de su hijo, quien partió de casa hace más de cinco años atrás y nunca regresó."No sabemos nada de él y nadie sabe qué rumbo tomó", indicó su madre a"Andrés, ya pasaron los años de tu promesa, tu mamá te espera todos los días", imploró la mujer.Sobre su rumbo, Rosa comentó que no sabe qué destino pudo haber tenido su hijo, aunque estima que el norte del país podría haber sido un lugar elegido por él y que de ahí podría haber viajado a Bolivia, Brasil o cualquier otro país limítrofe.La familia contó aque los llamados son incesantes de diferentes lugares como Chubut, Misiones, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, entre otras provincias.Sobre aportes de su paradero mencionaron que muchas de las personas que llamaron particularmente de la provincia de Misiones y Corrientes vieron a un joven con características similares pero aclararon que no era Andrés.El último dato que conocieron fue la aparición de un joven, en la provincia de Salta, el cual sería muy parecido al entrerriano, con lo cual, no descartaron que hubiera cruzado a los países limítrofes como Bolivia o Brasil para seguir su rumbo.Quienes puedan aportar cualquier información sobre el paradero de Andrés Ponce, deben comunicarse a los teléfonos: (03445) 15475262 / 15456951 / (0343) 154701402.