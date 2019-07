Reportan fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook

Instagram, Facebook y WhatsApp reportan fallas desde la mañana de Argentina. El portal downdetector, en poco menos de una hora, recibió más de 50 mil reportes informando de los problemas en las plataformas.



El mapa con los lugares del mundo donde no se puede acceder a Instagram ni Facebook es muy amplio. Involucraba a gran parte de Europa, América del Norte, América del Sur y el sudeste asiático, aunque no se descarta que las fallas afecten otras regiones.



Los reportes de los usuarios indicaron que en general no se puede acceder a la plataforma, ni a través de la app ni por un navegador. Otros, en cambio, no podían actualizar las búsquedas, subir historias a sus cuentas.



En WhatsApp, el servicio de mensajería de la compañía de Menlo Park, se registran problemas para subir y descargar fotos, videos y mensajes de audio.

