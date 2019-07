"La Justicia y el sistema de salud quedan en deuda con la familia de Clara"

Policiales Absolvieron al pediatra que fue juzgado por la muerte de una niña

Absolvieron de culpa y cargo al pediatra jubilado Ricardo Aldao, de 76 años, que fue juzgado por la muerte de una niña de cinco años en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, supoLa decisión fue tomada por el juez Alejandro Cánepa, quien entendió que, si bien Aldao decidió en forma tardía la internación de la niña, la paciente llegó a la guardia en cuatro oportunidades, con lo cual, entendió que "hubo omisiones de varios profesionales", los que no fueron sometidos al proceso judicial.El profesional, ya retirado de la medina, había llegado a juicio por el delito de Homicidio Culposo. Es que le adjudicaron haber mal diagnosticado y medicado a la nena, pese a los síntomas de la enfermedad que padecía, y que merecía intervenciones urgentes.explicó: "Las contradicciones estuvieron planteadas desde el primer momento de la investigación, es decir, la defensa siempre planteó que Aldao no había sido quien la atendió en las oportunidades que formularon la acusación la Fiscalía y la querella".Lo que para el abogado, "sí estaba probado por los relatos de los familiares; ese era el sustento más importante"."El Tribunal le dio mayor relevancia a las historias clínicas, que a nuestro entender son deficitarias y absolvió a Aldao porque entendió que no fue el quien atendió a Clara", explicó el querellante.Respecto de los otros médicos que atendieron a la niña, Fontanetto D'Ángelo remarcó que "esas profesionales no fueron realmente las que la atendieron, pero el juez Cánepa entendió que si". "Y se hace difícil cuando hay encubrimiento por parte de quienes declaran y tampoco brindan ninguna certeza", acotó al respecto."La Justicia y el sistema de salud quedan en deuda con la familia. La muerte de Clara se pudo haber evitado, y lamentablemente no hay ningún responsable", remarcó, al tiempo que subrayó: "Es un fallo que deja un vacío importante en la familia".Según la acusación Clara, la nena de 5 años fallecida a causa de una meningitis, no tuvo una adecuada atención en la Guardia del hospital San Roque de Paraná.El caso ocurrió en marzo de 2014 en el San Roque de Paraná cuando sus padres iban y venían entre su casa y la Guardia del nosocomio buscando que ayuden a su hija."La investigación arrancó mal desde un primer momento cuando desde Fiscalía archivaron la causa, la familia tuvo que acudir con un querellante para apelar a que se reabra la causa e impulsar la investigación", recordó Fontanetto D'Ángelo.