Perro abandonado atacó y mordió a una mujer cuando caminaba por la plaza

Una vecina de la ciudad de Victoria, Silvia Albornoz, fue mordida sin motivos por un perro en la Placita Moreno, lo que le produjo heridas de consideración en sus piernas, y por lo que debió ser atendida en el policlínico de la ciudad.A pesar del dolor, Silvia lo relata focalizada en la prevención de un serio riesgo latente: "Quiero avisarle a la gente que tenga cuidado en los alrededores de la Plaza Moreno, ya que ayer un perro, sin ninguna razón, se vino y me mordió en las dos piernas", dijo y agregó que debió concurrir al hospital, indicóDe acuerdo a fuentes recabadas, el hecho se enmarca en el abandono de 3 perros por parte de una vecina, quien se habría desentendido de ellos dejándolos en un basural, siendo posteriormente llevados nuevamente al centro por otros vecinos que pretendieron rescatarlos, con la salvedad de que -ahora- nadie parece hacerse cargo del riesgo latente."La cuestión es que estos perros siguen estando ahí. Tienen collar, o sea que no sabemos si tienen dueño, y hay muchas criaturas en la placita. Este es el tema: tener cuidado, y que a quien le corresponda tome medidas en el asunto para evitar un mal mayor", afirmó la víctima del ataque.No es la primera vez que dichos perros muerden a desprevenidos peatones. Anoche, se registró un nuevo incidente contra otra mujer, quien fue repentinamente atacada, cuando iba caminando encapuchada por el frío. La rápida intervención de unos jóvenes logró rescatarla, escapándose de milagro de las temerarias mordidas.Ante este cuadro, urge la intervención de Inspección General y Defensa Civil: "El animal ya tiene esa costumbre pero, como sabemos, no es responsable ni tiene conciencia de sus actos", dijo Albornoz.Seguidamente, la damnificada reflexionó: "Apelemos entonces a los mayores, para que tengan el compromiso y la responsabilidad de tomar el cuidado que corresponda ante el cuidado de sus mascotas", y adelantó que realizará la denuncia correspondiente.