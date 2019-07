El Ventilador: Algunas opiniones sobre el aborto

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Hace unas semanas, por octavo año consecutivo, se presentó en el Congreso este proyecto que pretende despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.En este sentido... ¿Cuáles son las chances de ser sancionado ahora en la Cámara Alta, con la misma conformación de legisladores que en 2018? ¿Qué senadores tienen o podrían tener una posición diferente a la del año pasado?¿Qué se puede esperar que suceda en el Congreso en relación a este tema el año próximo, evaluando el panorama actual de candidatos? ¿O será finalmente 2018 un año de novedades?En este sentido, ¿cómo y dónde sigue la discusión, cuando no ocupa el centro del debate en los medios y en el Congreso?-"La Academia Nacional de Medicina dice: a las 24 horas de haber sido fecundado el óvulo, comienza una nueva vida".-"La iglesia en su totalidad ya no es ejemplo de nada. Ni los curas abusadores ni los feligreses que muchas veces hacen caridad solo para aparentar. Estoy a favor del aborto".-"Las que usan un color verde para identificarse pienso que tendrían que volver a estudiar desde primer grado. No entendieron nada de nada".-"No se puede decidir sobre la vida de un ser humano. El aborto es un asesinato, por eso estuvo siempre prohibido. Lo que algunos consideran un "avance" es un retroceso en los derechos fundamentales del ser humano que es el derecho a la vida. Estoy viendo el programa sobre el debate del aborto".-"Pañuelito verde, defiendan la vida, luchen por la vida sin matar otra. Señora médica, para dar vida y no para matar. Usted como profesional médico filme cada aborto y reproduzca en una reunión familiar y verás las reacciones humanas".-"Me parece que hay muchos métodos para cuidarse. Sí estoy de acuerdo con el aborto en violaciones y en chicas con problemas, el resto que aprendan a cuidarse. No solo para no quedar embarazadas sino por las enfermedades venéreas".-"Me da mucha bronca y pena como mujer la señorita del pañuelo verde. Si su señora madre hubiera pensado como ella, ahora usted señorita no estaría en este mundo, ni hablando, ni pensando así. Hay que salvar las dos vidas".-"Si quieren abortar que sea pago, no gratis. Lo mejor sería que se saquen el útero. Pregúntele por qué no se saca el útero si no quiere hijos".-"Apoyo las dos vidas. Quiero una educación sexual integral antes que un aborto. El aborto implica matar una vida y muchas veces obligan al profesional a convertirse en un asesino. El no tener educación sexual también nos atrasa más de 100 años".-"Desde la concepción misma el Código Civil establece que se es persona, y como tal puede adquirir derechos. Uno de esos derechos, es el derecho a la vida, el cual es inalienable e imprescriptible. La persona por nacer, no puede defenderse ni gritar. Lo ideal sería castigar con la máxima pena establecida para el delito de homicidio a quienes practican abortos ilegales. Si bien la mujer es dueña de su propio cuerpo, no es dueña del cuerpo que lleva en su vientre".-"De sancionarse la ley, me pregunto ¿qué pasaría por ejemplo si un delincuente hiere a una madre embarazada en un asalto y pierde el embarazo por ello? Esta ley en algún sentido, con su argumento de que no es vida "eso" sacaría a la justicia de usar ese agravante. ¿Acaso le preguntarían a esa mujer si se representaba como madre? ¿Si era deseado? ¡Cuidado con las consecuencias!".-"Aquellas que están a favor del aborto no pueden hablar de ética, hay formas de prevenir. El hospital hace muchas vasectomías y diferentes métodos anticonceptivos. Educar, no buscar lo fácil".-"Hay muchos métodos para cuidarse y no quedar embarazadas. Pero es el 50 por ciento de cada uno. Hombre y mujer. Los dos son responsables. Yo digo que si les cuesta ir a un centro de salud que se liguen las trompas y así evitar embarazos no deseados. Tendrán sexualidad sin miedo de luego matar a un ser viviente. Desde el momento de su concepción. Si a la vida".-"Acuden a tomar misoprostol cuando es eso las que las mata. Les produce un sangrado masivo y no se dan cuenta. Anticonceptivos hay en todos los centros de salud y hospitales. Falta educación sexual".-"Soy madre soltera. Tuve un embarazo no planificado, pero en cuanto escuché latir su corazón y vi a mi hija por ecografía fue lo más hermoso que me pudo pasar en la vida, hoy tiene 5años y no imagino una vida sin ella. En mi opinión antes de pensar en una ley para eliminar vidas inocentes que no tienen voz, se debería profundizar y avanzar en las leyes de adopción y pensar en la educación como pilar fundamental para no llegar a embarazos no deseados".-"Entristece ver qué un hijo este descontento con su madre, obviamente, ya que la trajo al mundo. Fui mamá soltera, viví peleandola sola por unos años y hoy estoy feliz de tener tres hijos, y más que feliz con nietos. ¿El dolor de parir? A vos me dirijo, de pañuelo verde, es maravilloso y luego das la vida por esa vida. Se nota que te falta asesoramiento, hay muchos métodos hoy en día ¡y gratis! Si no querés tener un hijo".-"Por supuesto que la mujer se tiene que cuidar si no deseas un hijo. Hay que ser se responsable en nuestra vida con nuestro cuerpo. Si estas con un hombre, hacete cargo. No maten vidas. Ahora la juventud hablando así, hasta con la mujer mayor que ha tenido hijos se pone de acuerdo en esto ¿qué ejemplo dan así a la sociedad?"-"El aborto es una realidad, no es una cuestión de si o no. Es legal o no, el debate está entre nosotros. Los jóvenes queremos que se nos enseñe ESI. Y la facilitación de los anticonceptivos. También, la Iglesia se tiene que separar del Estado y toda la millonada de plata que se destina a la iglesia se destine a la educación y la salud".-"A las de pañuelos verdes. Opino que está bien que reclamen. Pero ¿por qué hacen tantos problemas? Rompen, insultan, faltan el respeto a nuestra bandera y abusan de su conducta. Nadie dice que no reclamen. Solo compórtense y respeten para ser respetados".-"El que no práctica la iglesia tiene otra mentalidad. Ahora hay chicas 13 años que andan con los pañuelos verde ¿qué saben? Se dejan llevar por las mayores".-"Lo que dice esa médica es mentira. Obligan a los profesionales a hacer abortos y si no les gustan los echan".-"El aborto existe, existió y va a seguir existiendo, con o sin ley. Y que sea legal no te obliga a abortar. Y por otro lado lamentablemente en las escuelas públicas la ESI está haciendo agua".-"Lo que están diciendo acerca de la objeción de conciencia es mentira. Todos sabemos que el nuevo proyecto de ley penaliza a cualquier personal de la salud que se niegue a realizar la práctica".-"Felicito a Alejandra, catequista, por defender a nuestra iglesia. Si hicieran experiencia de fe en un dios que es amor, entenderían a la iglesia en su riqueza espiritual, moral y humana, pero divina. Por siempre pro-vida".-"Las pibas se mueren. Hay que correr nuestro deseo u opción personal a la de otra mujer que quiera decidir sobre su cuerpo. Basta de llenar a las pibas de prejuicios, las pibas se mueren por abortar. ESI real en todos lados, anticonceptivos de todo tipo en los sanatorios y aborto legal para no morir y decidir".-"Opino que el Estado toma el dinero de los impuestos y no los dirige a la salud, ese sería el problema".-"Si no obligan a abortar, que tampoco obliguen a seguir con un embarazo. Cada mujer decide sobre su cuerpo".-"Tendrían que caminar por los barrios. Hay familias con más de cinco chicos que ni han pensado en abortar por su clase social".-"Esa señora Luz habla de que cada mujer lleva el proceso de dolencia muy particular. ¿Por qué todos vamos a pasar por esta ley de aborto?".-"Yo estoy a favor de la vida y me gustaría que en vez de pedir por la muerte de un ser humano por nacer se eduque que es tu cuerpo pero no podés hacer lo que quieras".-"Me parece hipócrita e ilógico hablar de exigir derechos cuando no se respeta el primer derecho que es a la Vida. No se aprueba la pena de muerte para violadores y asesinos. ¿Y quieren imponerla a seres inocentes?".-"Aún con aborto legal sigue habiendo muerte. El cuerpo después de retirar el embarazo sigue transitando como si existiera el bebé provocando muchas enfermedades. Una muy conocida y que pondera los índices de muerte es el cáncer. No mientan, legal o no muerte hay igual".-"Yo estoy a favor de la vida, pero sí apoyo el aborto legal, seguro y gratuito. Ninguna va a ir corriendo a hacerse un aborto porque sí. Nadie te va a obligar a hacerte un aborto. Y hay una realidad: mucho debate salvando las dos vidas pero las calles están llenas de niños pasando frío hambre y violencia y todos son ciegos. Dejen de ser tan hipócritas. Educación sexual sobre todo pero que dejen de morir jovencitas por abortos caseros".-"En cada aborto muere un hijo. Esto es irrefutable".-"Estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Me gustaría saber qué proponen los provida luego de que la mujer finaliza su embarazo. ¿Qué pasa un niño que pasa hambre, que vive indignamente y que sobrevive de la limosna de la alta sociedad? Después del nacimiento para los provida y las iglesias ese niño o niña desaparece de sus conciencias".-"Hay que fijarse muy bien quienes son las que abortan. Los de clase baja tienen a sus bebes por más de que no puedan, los gestan y los cuidan toda su vida. Los de clase alta y media son los que cometen estos delitos. Esa chica no sabe el concepto de placer".-"Porque los pañuelitos verde en vez de fijarse y estar diciendo que la gente aborte a las criaturas más vale no se van en contra de los violadores, porque no existiría embarazo y niñas violadas. Más vale, pañuelitos verdes, vayan en contra de los violadores y no de las vidas de inocentes que quieren matar. Voy por la vida, no por la muerte".-"Estoy a favor de la vida y he visto muchos casos en donde las mujeres están en una situación difícil y las de pañuelos verdes han estado insistiendo hasta que han logrado hacer que aborten. Cobran las pastillas que les dan y les mienten diciendo que van a estar acompañando todo el proceso y es mentira. Es más, me tocó ver como una mujer casi pierde la vida con las pastillas que ellas le dan. Se hacen llamar socorristas. Te imponen su ideología sin respetar la tuya".-"Cursé primaria y secundaria en escuela católica y nunca tuve una charla de educación sexual. Es una vergüenza, aprendíamos por Google o por lo que nos contaba la compañera que primero tuvo relaciones".-"Quisiera que también se hable de que hay enfermedades que acarrea el placer, como sífilis, sida, etcétera. No solamente con métodos anticonceptivos. Enseñemos a cuidarse y no se llegaría a una muerte inocente. Los mismos legisladores que votaron a favor del aborto son los que defendieron a los violadores".-"También al pensar esta cuestión que existe y se invisibiliza. Hay que tener en cuenta el silencio del gobierno y en esta época electoral de los dos bloques más grandes. Cuando votamos, votamos un proyecto político, y claramente ni para Macri, ni para Fernández es importante la vida de las pibas".-"Estoy a favor de la vida, la salud pública y por eso de la legalización del aborto. La iglesia no debe manejar ni meterse en los cuerpos y las sexualidades de las personas".-"Me encantaría ser madre. Vivo en un hogar lleno de amor, compañerismo y comprensión. Tuve la suerte de tener una madre que se sentó a contarme sobre sexualidad. Pero esa es mi realidad. Y mi realidad no se parece en nada a la realidad del resto de la sociedad. Vivimos en una sociedad que necesita a gritos la ley. Hay que empezar a mirar más allá de nuestras propias narices, porque allá afuera está el caos. Lo veo todos los días. Las pibas se están muriendo, fuerza a todas aquellas que miramos más allá de nosotras mismas. Va a ser ley".