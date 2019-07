El Ventilador: aborto legal o ley contra el aborto, la otra campaña

Hace unas semanas, por octavo año consecutivo, se presentó en el Congreso este proyecto que pretende despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.



El año pasado, entre mareas de pañuelos celestes y pañuelos verdes, fue aprobado en la Cámara de Diputados pero luego fue rechazado en el Senado.



En este sentido... ¿Cuáles son las chances de ser sancionado ahora en la Cámara Alta, con la misma conformación de legisladores que en 2018? ¿Qué senadores tienen o podrían tener una posición diferente a la del año pasado?



El proyecto presentado en esta oportunidad contiene algunas modificaciones. Son 20 artículos y como novedades propone la incorporación de la práctica en el Plan Médico Obligatorio y la eliminación de la objeción de conciencia.



Puntos que, para muchos detractores del proyecto, pretenden redoblar la puesta en lugar de acercar posiciones.



Pero... ¿en qué se basan estos nuevos aspectos que se pide incorporar a la posible ley?



Una clave, en la agitada marcha que viene teniendo este proyecto, es la conformación de las Cámaras a partir de diciembre de 2019.



Con calculadora en mano, los representantes de ambas posturas sacan cuentas y especulan con la posibilidad de obtener los votos necesarios para aprobarlo o rechazarlo.



¿Qué se puede esperar que suceda en el Congreso en relación a este tema el año próximo, evaluando el panorama actual de candidatos? ¿O será finalmente 2018 un año de novedades?



Más allá de la política, la discusión abarca aspectos biológicos, religiosos y de salud pública que caminan sobre un delicado equilibrio.



En este sentido, ¿cómo y dónde sigue la discusión, cuando no ocupa el centro del debate en los medios y en el congreso? ILE a la campaña En un año electoral como el actual con tantos temas clave, la interrupción voluntaria del embarazo también se instala en la agenda de la mayoría de los candidatos.



Con posiciones a favor y en contra, todos los frentes y bloques atraviesan contradicciones respecto de este tema. La especulación al momento de pensar en la posibilidad de sumar votos, está a la orden del día. Pero también, por supuesto, el cuidado ante el riesgo de perderlos.



En algunos partidos o alianzas, como la Izquierda Unida, las posiciones están claras y compartidas por todos los miembros.



Pero en el resto, todos presentan fisuras internas que, a tres meses de las elecciones, prefieren no poner en juego.



Aun así, los consultores y sus encuestas intentan revelar la posición que tienen sobre este tema los electores. Y varios analistas aseguran que la grieta "pañuelo verde o celeste" será fuertemente usada en la campaña, pero no en la propia voz de los candidatos.



Amalia Granata, por ejemplo, actual diputado provincial electa por Santa Fe y una fuerte voz en contra del proyecto, aseguró que Mauricio Macri en una reunión privada le expresó su posición a favor de la vida y en contra del aborto. Cosa que hasta el momento no fue ratificada ni desmentida por el Presidente.



Entonces... ¿existe una intención de postergar el debate hasta después de las elecciones o, por el contrario, la finalidad es incorporarlo a la discusión durante la campaña electoral?; y en todo caso... ¿de qué serviría una estrategia tal?



Aun cuando, al parecer, la especulación política prima por sobre la urgencia del debate, la discusión quedó instalada en la sociedad. Los pañuelos de cada color se pueden ver usados por las personas en atuendos y en cualquier ámbito.



El tema surge, se discute y se toma postura. ¿Pasará lo mismo en el Congreso en un clave año electoral como el actual?