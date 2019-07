Rescató a un perro de la playa y se convirtió en "un héroe sin capa"

En mi caminata siestera un perrito se había caído de la costanera. Hasta que apareció el y lo salvo. No todos los héroes llevan capa. #ElHeroeDelDia #Corrientes pic.twitter.com/R31fuLGxTQ — dante (@dantesku) 1 de julio de 2019

"No todos los héroes llevan capa", describió el correntino Dante Mussalvi en su twitter y en su facebook, posteando las fotos del joven que rescató al perro en la costanera norte y que se volvió viral.La buena acción del día se desarrolló ayer a la siesta en la zona de Punta Tacurú, ubicada unos metros después de Punta San Sebastián próximo al barrio Camba Cuá. Lugar por excelencia de caminata.En la zona había un chico pescando y por la costanera pasaba Dante apreciando el paisaje y este "héroe" paseando a su perro. Cuando se dan cuenta de la situación, éste último no dudó en atarlo a su perro por la baranda y bajarse a rescatar al otro que estaba a punto de caerse al río."Fue cuestión de segundos. Cuando me di cuenta este chico ya estaba abajo. Lo llamaba, no venía, entonces lo acaricio un poco y se calmó. Se sacó las medias, las zapatillas y las tiro para arriba. Lo alzo al perro y lo rescató", contó Dante en diálogo con Diario Epoca.El perro, desorientado, estaba en una pequeña isla que se formó por la bajante del agua. Por lo que el chico tuvo que hundirse un poco más de la cintura para llegar a la orilla y volver a tierra firme.