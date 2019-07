Datos claves: Cuántos segundos se puede observar el eclipse y qué filtros usar

Un eclipse total de sol tendrá lugar esta tarde y podrá ser observado en plenitud en una franja de 200 kilómetros que se prolongará por las provincias de San Juan y Córdoba.En Paraná, aunque no se observará totalmente, el disco solar se verá tapado un 94% pasadas las 17.30 y es un fenómeno que no se da desde hace 25 años.En declaraciones al programadeexplicó que se debe utilizar "un filtro preparado para recibir y filtrar las distintas radiaciones del sol".Y detalló: "hay filtros que son para telescopios, que se ubican en la parte delantera. Después tenemos los anteojos específicamente preparados para esto. Debe cumplir con la norma ISO 12312-2 que es del año 2015. Si no cumple con esta norma, no podemos asegurar que no haya daño en la vista"."La mascarilla de soldar número 14 filtra mucho de lo que llega a la vista, pero el tema central es el tiempo de exposición", aclaró Elías.Los anteojos que se venderán esta tarde en Bajada Grande costarán 350 pesos. "Solamente para que la gente los pueda tener, sin fin de lucro", aclaró."Es un mito que tenga influencia sobre el estado de ánimo de las personas. Este es un fenómeno natural que ocurre por una coincidencia, por lo que no tiene ningún tipo de incidencia de otro tipo, aseveró finalmente Elías.