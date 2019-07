Sacar fotos directas del eclipse puede dañar la cámara: Los recaudos a tomar

La NASA publicó una serie de consejos para fotografiar eclipses solares totales

El eclipse de sol de esta tarde no puede verse de manera directa. Tampoco sirven los habituales lentes de sol, ni radiografías ni papel celofán. Deben usarse lentes especiales que cumplan con la norma ISO 12312-2 y vidrio de soldador DIN 14.Asimismo,No obstante,Usar lentes o visores de eclipse solar para poder ver el fenómeno mientras se encuentra en la fase parcial es fundamental. Así como hay que cuidar los ojos, las cámaras también precisan de filtros de eclipse especiales.Si no tienes un filtro especial para tu cámara o celular, una opción es recortar el de los lentes de eclipse y pegárselos, asegurándote de que no entre luz por los laterales.Dicho esto,La NASA incluso aconseja particularmente hacerlo, para "poder ver la atmósfera exterior del Sol, la corona", considerada por muchos científicos como la verdadera protagonista del eclipse.En el momento en que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz, se produce la totalidad y la corona solar aparece."Tomar una foto impresionante tiene más que ver con el fotógrafo que con la cámara", asegura la NASA.Por eso, agrega, "tengas una cámara digital réflex de gama alta o un celular, puedes tomar excelentes fotos durante el eclipse. Después de todo, el mejor equipo que puedes tener es un buen ojo y una visión de la imagen que deseas crear".No obstante, hay algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta según los equipamientos con los que cuentes.Por ejemplo, tener un trípode "puede ayudarte a estabilizar la cámara y evitar tomar imágenes borrosas cuando la iluminación sea tenue", aconseja la agencia espacial estadounidense.De igual forma, usar un temporizador de disparo con retardo te permitirá tomar fotos sin mover la cámara incluso estando en el trípode."Si no tiene un teleobjetivo, enfóquese en tomar fotografías de paisajes, que capturan el entorno cambiante", dice la NASA.El eclipse solar total presenta unos desafíos extras para los celulares, ya que muchas de sus funciones son automáticas.Babak Tafreshi, un premiado fotógrafo que trabaja para National Geographic y el Observatorio Europeo Austral, explicó en 2017 que "el foco es el principal desafío durante la totalidad, dado que la luz no será suficiente para el autofoco".En este sentido, recomendó buscar aplicaciones para establecer el foco de manera manual "en el infinito"."Si bien el sol es el elemento predominante de un eclipse, recuerda mirar a tu alrededor", dice la NASA."A medida que la luna se desliza frente al sol, el paisaje se ve envuelto en largas sombras, creando una iluminación espeluznante en todo el paisaje", continúa.Uno de los ejemplos que da la agencia es que "la luz filtrada a través de las superpuestas hojas de los árboles creará orificios naturales, que también crearán minirréplicas del eclipse en el suelo".Por su parte, el fotógrafo de la NASA Bill Ingalls destaca el lado humano del espectáculo astronómico: "Las verdaderas imágenes van a ser de las personas a tu alrededor señalando y mirando boquiabiertos".El momento del eclipse no es una buena instancia para comenzar a experimentar con el foco, la exposición y otras funciones que tienen las cámaras y celulares. Por eso la NASA incita a practicar antes."La mayoría de las cámaras e incluso muchos teléfonos celulares tienen exposiciones ajustables, lo que puede ayudarte a oscurecer o iluminar tu imagen ante la complicada iluminación del eclipse", dice la agencia.En el caso de los iPhone, por ejemplo, la forma de regularlo es apretando durante un par de segundos en un lugar de la imagen. Esto fija el foco en ese punto y habilita a regular la exposición deslizando el dedo hacia arriba (más luz) o hacia abajo (menos luz).En cambio, hay teléfonos Samsung que directamente tienen una opción de foto "profesional", donde esto puede regularse entre sus funciones.Para una cámara digital réflex, la NASA recomienda, previo al eclipse, establecer una apertura de diafragma de entre f/8 y f/16, así como una velocidad de disparo de entre 1/1000 y 1/4 de segundo para la fase parcial del eclipse.Y para la total la NASA explica: "La corona tiene un amplio rango de brillo, entonces es mejor usar una apertura fija y un rango de exposición de aproximadamente entre 1/1000 y 1 segundo".