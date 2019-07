Mejora la argentina internada en Punta Cana: Esta semana volvería al país

"Avión" fue la primera palabra que dijo Candela Aylén Saccone (15) cuando abrió los ojos tras 11 días de angustia y en coma en un hospital de Santo Domingo, en República Dominicana, producto de una cetoacidosis diabética, una insuficiencia renal y un edema cerebral. Y, justamente, los trámites del avión que la traerá de vuelta a la Argentina es el único escollo que queda por sortear para su regreso.



"Estamos lidiando con los permisos. Los médicos ya autorizaron el traslado, ahora el problema es la coordinación: los permisos de sobrevuelo, la empresa que Assist Card va a contratar para ello, entre otros. Dependemos de eso para saber cuándo viaja Candela, pero será esta semana", confiaron allegados a la familia, a Clarín.



Es que se suponía que este lunes iba a estar todo listo para que Candela y su familia regrese a Buenos Aires. Es más, la junta médica del Plaza de la Salud Hospital General, de Santo Domingo, donde ingresó en coma a terapia intensiva, en coordinación con los médicos del Garrahan, que monitoreaban a la adolescente, dieron el OK para que la chica viaje.



"Ahora las trabas son burocráticas", explicaron las fuentes. Justamente, el caso de Candela se conoció cuando su familia denunció las trabas burocráticas que ponía la empresa de seguro de salud para que la adolescente fuera trasladada a un hospital de mayor complejidad para atender la afección que sufrió en el último día de vacaciones en Punta Cana.



Fue la cónsul argentina en República Dominicana la que finalmente consiguió la cama en el Plaza de la Salud Hospital General, de Santo Domingo, y luego Assist Card se comprometió con la familia a cubrir todos los gastos, incluso el vuelo de regreso al país.



Desde este domingo, las buenas noticias alentaron a los familiares de Candela. Según confió la abogada Ana Callero, quien colabora con los parientes de la adolescente: "Ella evoluciona favorablemente. Se retiró el respirador con éxito y también la sedación. Si bien aún no puede establecerse si quedarán secuelas, puede hablar, reconoce a sus papás y mejora cada día".



Tras esa mejoría se decidió que este lunes se definiría su regreso, que aún no tiene fecha.



Romina Knechd, la tía de Candela, le había contado a Clarín el momento en que la adolescente despertó. "Fue muy emocionante. Primero abrió un ojitos pero no podía hablar porque todavía estaba entubada. Poco después la desconectaron y dijo sus primeras palabras".



Es más, Romina relató que lo primero que dijo fue "avión". "Cande está un poco desorientada. Y al principio no sabía qué había pasado. Dijo avión como diciendo que se quería ir. También me habla del hotel como si todavía estuviéramos allá".



Pese al alivio del despertar de Candela, Romina contó que falta que recupere "el funcionamiento de los riñones", recupere el control de uno de sus brazos y se le vayan los problemas de vista: ve doble y borroso. "Supuestamente sanará con ejercicios y terapia, pero ya en Buenos Aires", estimó.



Candela había viajado con su familia a Punta Cana, en la República Dominicana, para disfrutar de unas vacaciones. Pero el 19 de junio, día que regresaban a Buenos Aires, entró en coma producto de una cetoacidosis diabética, una insuficiencia renal y un edema cerebral: se le declaró una diabetes tipo 1.



Doce días después, la adolescente mejora y ahora sólo resta saber la fecha en que será trasladada al país esta semana.