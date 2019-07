Tienen nuevo hogar los ancianos que fueron abandonados por su hijo en Rosario

Luego de casi un mes en el que estuvieron a punto de perder las esperanzas, los abuelos que fueron desalojados y abandonados por su hijo en un bar de 27 de Febrero y Corrientes, el pasado 5 de junio, finalmente tienen un techo y una cama. Desde la mañana de este lunes, su casa es el Hogar Español de Adultos Mayores de Rosario, una institución sin fines de lucro.



"¿Qué más se le puede pedir a la vida?", sostuvo Hilda, exponiendo su felicidad.



"Nos sentimos perfectamente bien, contenidos, es un hogar que ya pensábamos que no íbamos a tener", dijo Hilda en su primer día en el Hogar Español.



Cuando les propusieron a Hugo e Hilda mudarse al hogar de Uriburu al 3800 tuvieron una sola pregunta: "¿Vamos a estar juntos?". La respuesta fue afirmativa y ya no tuvieron que pensarlo más.



"Vinimos y vimos que era lindo. Nos gustó y acá estamos. Estamos juntos, estamos felices, ¿qué más se le puede pedir a la vida?", sostuvo Hilda en declaraciones a El Tres y Telefé Rosario, donde además aseguró: "Dios nos escuchó".



"No sentimos como si nos hubieran arrastrado, estamos bien", dijo la mujer, quien añadió que "dejar la casa fue muy triste, perder todo es algo muy fuerte. Pero la vida sigue, la vida sigue bien".



También le dejó un mensaje a su hijo, a quien no ven desde que los dejó en el bar: "Hugo querido, estamos bien, no te asustes y vení".

"Lo oscuro ya pasó", concluyó.



Por su parte, el titular del hogar, Gerardo Hernández Illanes (exvicecónsul de España en Rosario), destacó que la pareja es recibida sin costo alguno. "La gratificación es solucionar estos temas y dignificar la ancianidad y la gente que está aquí", afirmó.



En el Hogar Español recibirán atención médica, serán asistidos por kinesiólogos, nutricionista y también disponen de una pileta climatizada de rehabilitación. El hogar, que nació por iniciativa de la Asociación Española de Socorros Mutuos, desde 1982 funciona de manera autónoma, y se sostiene con aportes del gobierno español, el Estado santafesino y Pami.



Hilda y Hugo, de 86 y 92 años, llevan casi un mes desde que fueron desalojados del departamento donde vivían con uno de sus hijos. La inmobiliaria les había pedido el lugar porque debían devolverlo a los dueños. La inmobiliaria les solicitó que entregaran la llave, lo que ocurrió el pasado 5 de junio. Ya sin hogar, el hijo dejó a sus padres a un bar en 27 de Febrero y Corrientes de Rosario. Allí estuvieron hasta la noche, cuando oficiales de la seccional 5ª los trasladaron a la comisaría.



Cuando descubrió lo que ocurría, otro de los hijos del matrimonio, Raúl González, acudió en rescate de sus padres y los llevó a su casa, pese a que no cuenta con los recursos ni el espacio para tenerlos. Finalmente el Hogar Español les acercó la solución.



Fuente: La Capital.