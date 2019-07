Analizan posibles casos de Gripe A en ciudad entrerriana

Elina Villaroel, encargada del área de Epidemiología del hospital Centenario, de Gualeguaychú, expresó que "se ha vacunado mucho menos cantidad de gente que otros años, yo creo que la gente baja un poco la guardia porque venimos de un par de años sin complicaciones y a esto le sumamos que este año la vacuna llegó casi un mes más tarde, entonces cuando la gente preguntaba la vacuna no estaba y ya después no volvía al vacunatorio. Todavía hay disponibilidad de vacunas y sobre todo las personas mayores son las que se siguen vacunando, pero no en el mismo número que otros años".



Consultada sobre que sucede en Gualeguaychú en cuanto a la gripe A, la médica dijo que "casos confirmados no tenemos y todos los años se toman muestras. Hay tres casos en estudio que ante la sospecha del médico se pidió el análisis, pero todavía no tenemos los resultados".



"El único caso confirmado en la provincia es de un centro privado en Paraná. Igualmente, ante la sospecha, una vez tomada la muestra, se empieza con el tratamiento en el mismo momento, no se espera a tener el resultado. Si en el entorno hay personas con factores de riesgo el médico es el que indica la profilaxis", indicó a Máxima Online.



Por último, Villaroel recordó que "hay que vacunarse, es una dosis anual. Lo ideal es hacerlo en marzo o abril pero todavía se puede hacer y hay que seguir insistiendo sobre todo en la vacunación a los niños".