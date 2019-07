La lección del niño que camina en la helada para llegar a la escuela

Un niño vestido con una campera, su guardapolvo blanco y botas de goma va caminando en un campo donde el verde del pasto quedó cubierto por el blanco de la helada. Esa escena fue registrada días atrás en paraje Tres Bocas, en la zona rural en Goya, en la provincia de Corrientes.Mónica Pazos compartió esa imagen con la siguiente descripción: "Tiene 7 años. Perdió a su mamá hace dos años y vive con su papá y su hermana. En la tremenda helada, como todos los días, yendo a la escuela en la zona rural en Goya. A su tan corta edad, nos da el ejemplo de que no hay barreras para hacer lo que hay que hacer".Pazos contó que la foto le llegó "a un grupo, de gente que trabaja en el campo. Vemos tantas trabas para un montón de cosas. Es un ejemplo de vida. Eso significa para mí la foto. Él todavía no sabe lo famoso que se hizo", dijo.Sostuvo que la emocionan los mensajes de "la gente que está viviendo en ciudades y que ha pasado lo que es caminar por esas heladas en el campo. Saber del sacrificio y lo lindo que es para todos esos niños llegar a la escuela"."Eso es en la cuarta Sección, Paraje Tres Bocas. Queremos que él sepa la lección que da para todos los niños. Que la vida no es fácil, que él pudo haber optado por quedarse en su casa y elegió ir a la escuela. En la sociedad que estamos viviendo suma y para bien.