Más de 4.000 vehículos cruzaron desde Uruguay hacia Argentina el fin de semana

El comienzo del período de vacaciones de invierno motivó la salida al exterior de miles de uruguayos, pese a que en ese país se desarrollaron este domingo las elecciones primarias de cara a las presidenciales de octubre.



"Las vacaciones de los niños pudieron más que las elecciones. Esta vez no votamos" dijo Marcelo, mientras hacía la cola para pasar por Migración Argentina.



"Para octubre seguro no fallamos, pero esta vez como no es obligatorio y los niños solo tienen una semana de vacaciones en la escuela, decidimos salir desde el sábado para aprovechar mejor la mañana" explicó Mariela que iba con tres niños rumbo a Buenos Aires.



La espera para cruzar la frontera demandó una hora de espera, lo que provocó malestar sobre todo entre los argentinos que estaban volviendo a su país, señala el sitio Inforío.