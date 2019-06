¿Hace falta proteger a los perros del frío?: precauciones y consejos

Especialistas dicen que los perros sufren de las bajas temperaturas tanto como sus familias humanas. Pero el cuidado no solo termina con ponerle ropa.



Dos aspectos que muchos no tienen en cuenta son la alimentación, fundamental cuando las temperaturas bajan y la frecuencia de los baños. Su piel debe mantenerse en condiciones para afrontar las temperaturas y si los bañamos muy seguido esto puede dañarse. Thai Matos, la app que conecta a dueños de mascotas con cuidadores, detalla 5 consejos fundamentales para esta época. La hora del paseo Para evitar resfríos, especialistas recomiendan que no esté a la intemperie por períodos tan largos. Aconsejan reducir los paseos y un punto clave: que jueguen antes de volver a casa así el cambio de temperatura no es tan brusco. Igual que nosotros, si pasan de un lugar muy frío a uno muy calefaccionado se pueden enfermar. Bajo techo Si la mascota vive en el exterior, cuando haga mucho frío es mejor que la dejes entrar a casa. Si tiene una buena rutina y está acostumbrada, seguro sabrá hacer sus necesidades afuera. No al encierro Esto puede sonar contradictorio, pero los espacios cerrados en invierno son tan riesgosos para ellas como para los humanos. No hay ventilación adecuada si está todo cerrado y sube el riesgo de que se acumule monóxido de carbono que intoxica al perro. Si salís por mucho tiempo, mejor dejá una ventana abierta (aunque sea unos centímetros) además de comida y agua. Abrigo No es para todos. Si ya son muy peludos, lo más probable es que no necesiten más abrigo. Pero los que tienen pelaje corto pueden sentirse mejor y mantener la temperatura adecuada por más tiempo con un abrigo. Esto vale también para las mantas y frazadas que puede necesitar. Vacunas En el invierno es fundamental que tengan las vacunas al día, por las enfermedades estacionales. Consultá a tu veterinario para saber cuáles son las preventivas y en qué estado está tu perro en relación a las mismas.



La Nación