Recorre el mundo en bicicleta por los animales y pasó por Entre Ríos

La lucha por los derechos de los animales llevó al médico veterinario Álvaro Pérez Ramírez (58) a recorrer miles de kilómetros partiendo hace once años desde Canadá. La provincia de Entre Ríos forma parte de su itinerario. Durante su estadía en el Departamento Colón, dialogó con El Entre Ríos.



"Me decidí a montar una bicicleta para andar el mundo por los derechos de los que no tienen voz. Me puse a mirar tanta indolencia en el mundo con ellos y me dije que alguien tenía que hacer algo. Me informé con ONG's de varios países y con una de ellas sacamos un proyecto de protección animal a nivel mundial, y así hemos logrado unificar el trabajo en muchos países", comenzó diciendo.



"En Perú prohibieron los animales en los circos y se logró incluir la ley de protección animal que llevé, en Paraguay la anexaron a la ley nacional, en Ecuador quitaron las plazas de toros", mencionó entre los logros de su misión.



Entre los países por los que este veterinario llevó su propuesta, se encuentran México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Colombia. En varios lugares del mundo ya ha sido condecorado.



"Encuentro situaciones graves, no solamente ando por perros y gatos que son mascotas, sino por la fauna en general. Todo ser viviente que respire tiene derecho a ser respetado. Mi idea es concientizar a las personas de que los animales tienen valor y sienten", agregó.



"No busco fama sino bienestar para los animales. Hago voluntariado, paro donde me necesiten; en Concordia estuve como ocho días. No cobro por lo que hago, vivo con el apoyo de la gente. En San José me están regalando el alojamiento y la comida en El Hotelito y la intendente me condecoró con una medalla muy bonita. Estas facilidades te motivan, porque siento que hay gente que valora lo que hago, como me he encontrado alcaldes y gobernadores a los que no les interesa el proyecto. Acá se interesaron mucho; la idea es armar granjas educativas para involucrar a la juventud y las escuelas con el cuidado ambiental", comentó al referirse a su paso por la costa del Uruguay. Sobre el médico veterinario Pérez Ramírez es nacido en Estados Unidos y nacionalizado colombiano. Para las próximas horas tiene previsto viajar hacia Buenos Aires, desde donde se trasladará a Cracovia (Polonia) en un vuelo costeado por una ONG. Su campaña finalizará en Namibia (Sudáfrica), donde colgará la bicicleta. "Me quedaré a vivir allí como voluntario. Dios me permita llegar y cumplir mi sueño", dijo para finalizar. Fuente: El Entre Ríos