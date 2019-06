La experiencia de Luna: De las drogas y la prostitución a ser empleada municipal

"Esta es una lucha de años, por un trato digno y para que nos den prioridad en muchas cosas. En Santa Elena, si nos pasa algo, no nos dan importancia. Nos excluyen. En el día a día, durante el camino al trabajo, me gritan cosas por la calle, palabrotas", aseguró a Elonce TV Luna, del colectivo LGBT+ de Santa Elena.



La joven trans de 29 años arribó a Paraná en el marco de una actividad organizada por un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social que tendrá por objetivo, generar micros radiales para el sistema integrado de la UNER, cuyo contenido salga de la construcción colectiva del taller vivencial que se realizó este viernes en el anexo de calle La Rioja.



"Decidí salir del closet al poco tiempo que falleció mi mamá. Tomé mucho coraje, de donde no había y me enfrenté a lo que vino, pero no me importó y acá estoy", aseguró Luna.



"En varias ocasiones me enfrenté a lo que son apedreadas de otras personas. Son prácticas antiguas pero que siguen presentes", remarcó.



Luna contó que está radicada en Buenos Aires, pero regresó a Santa Elena, donde está terminando los estudios primarios para continuar la secundaria.



"En Buenos Aires, yo estaba muy perdida en la droga, y vine a buscar un refugio, más allá que en Santa Elena está la mayoría de mis familiares, todos mis afectos me ayudaron mucho", remarcó.



Según rememoró, se alejó del camino de "la droga y la prostitución", y hoy asegura: "Lo pasado pisado. Hay nuevas luchas para seguir adelante".



En la actualidad, Luna es empleada del municipio de Santa Elena; se desempeña en el área de limpieza barrial. "Llegué por una cuestión política, mi hermano trabajó para una gestión de Silvio Moreyra, el actual intendente, quien no tuvo ninguna incomodidad en darme un lugar trabajo. Ya sea agarrar una pala, para mí es un trabajo digno. No es como la prostitución y pasar riesgos en la calle, porque me han pasado cosas feas en la calle", refirió.



"Es mi primer trabajo digno, y trato de cuidarlo", subrayó, al tiempo que lamentó: "La prostitución es la única opción que algunas todavía tienen en algunos lugares". (Elonce)