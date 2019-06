Robaron el equipo de sonido de una parroquia de Concordia

Robaron el equipo de sonido de la parroquia Ntra. Sra. de Pompeya de Concordia, en horas del mediodía del miércoles.



Fue Griselda, integrante de la comunidad religiosa, quien contó a Diario Río Uruguay que los malvivientes se alzaron con malvivientes se alzaron con "el equipo de sonido completo, incluido los micrófonos y los parlantes".



Según estimó, el monto de lo robado supera por mucho "los 14 mil pesos, que nos había salido el anterior equipo sustraído".



La mujer pidió que los vecinos de la parroquia "el estar atentos si alguien les ofrece un equipo de sonido", porque, generalmente, "lo venden rápido, a un precio muy bajo".



"Todos nos damos cuenta cuando nos están queriendo vender algo sin papeles y no somos ingenuos a la hora de comprar algo muy por debajo de su precio normal", aseveró Griselda. Exhortando a "que se denuncien este tipo de hechos delictivos porque si no van a ser seguir pasando".



Como ya se informara oportunamente, en febrero la iglesia había sido víctima de la inseguridad. "Y recientemente ya nos habían robado un equipo de audio", contó Griselda. Agregando que ese elemento no había sido el del templo, propiamente dicho; y que para reponerlo "habíamos organizado una rifa y juntado dinero".



"Acá las puertas siempre están abiertas, aunque no haya misa, porque se está viendo mucha necesidad en el barrio y la gente entra y sale en cualquier horario", sostuvo la voluntaria del templo, al tiempo que lamentó: "Al no tener cámaras de seguridad, se nos hace difícil saber quién o quiénes pudieron ser".