Falleció una beba por un cuadro de neumonía: Le habían diagnosticado una angina

"No somos especialistas", dijo el director del hospital

Una beba falleció a causa de un cuadro de neumonía agudo en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná luego de haber sufrido dos paros cardio-respiratorios. Según se supo, había sido derivada desde el 9 de Julio de La Paz, donde la habían diagnosticado por anginas.Según las declaraciones de la abuela a, el problema en la salud de la beba se habría iniciado el domingo pasado, cuando decidieron llevarla al hospital 9 de Julio de La Paz y el médico pediatra de turno le diagnosticó un cuadro de anginas. "Si tenía fiebre que la vuelvan a traer", le había manifestado el profesional a la familia.Al día siguiente, los familiares volvieron al hospital porque la beba continuaba mal de salud. Por lo que fue atendida por una pediatra quien le recetó paracetamol- betametasona. "Si continua así me la traes el miércoles", le habría dicho la doctora.Por lo que este miércoles, la nena fue nuevamente llevada a la guardia del hospital de La Paz y tras una evaluación más profunda pudieron saber que padecía "un cuadro de neumonía agudo". Ante esto, los médicos decidieron derivarla de urgencia al hospital San Roque de Paraná. Lamentablemente, la beba llegó a Paraná pero no se logró iniciar un tratamiento ya que sufrió dos paros cardio-respiratorios y falleció.Al respecto, el director del Hospital 9 de Julio, Darío Engelman, explicó a: "La beba fue atendida el día domingo en el hospital de esta localidad por el médico pediatra de turno; el día lunes también fue atendida por una pediatra y según ellos la nena tenía una afección en la garganta, era un cuadro provocado por un virus".Y continuó: "El miércoles, la nenita llegó descompensada y a partir de allí se hizo todo lo que pudieron hasta que llegó a Paraná donde lamentablemente en horas de la noche falleció porque tenía una infección generalizada"."Ante esto estamos atando todos los cabos por lo que ha sucedido y a partir de allí determinar las responsabilidades correspondientes", aseguró Engelaman, al tiempo que señaló: "Es muy triste lo que ha ocurrido, por mi parte venía hablando con la mamá desde el domingo pasado, hablé con los médicos para que la vieran pero no estamos en lo que los médicos ven, porque no somos especialistas", subrayó el director del nosocomio de La Paz.