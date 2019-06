Tras la denuncia de vecinos, clausuran un geriátrico no habilitado

"Es una vivienda en calle Guarumba, entre La Paz y Federación, de Concordia, donde funcionaba un Geriátrico. Nosotros en primer lugar hicimos actas y luego efectuamos el procedimiento de clausura, ahora el Juzgado de Faltas deberá notificar a los familiares de los abuelos que están alojados en la casa, de las cuales hay dos personas solas y las otras cuatro tienen familiares", explicó el director de Inspección General, Marcelo Tessani.



En tal sentido, dio cuenta que "lamentablemente el lugar deja mucho que desear, como la falta de higiene y de calefacción, si bien los abuelos manifestaron que están bien. El lugar no tiene habilitación y como Estado tenemos que darle una mejor lugar acondicionado para tal fin".



Tessani indicó que los propietarios del lugar en ningún momento negaron la actividad que realizaban y manifestaron apoyo al procedimiento. "Nos proporcionaron toda la información que solicitamos y nos dieron los datos de los abuelos, quienes siguen estando en el mismo lugar. Ahora, el Juzgado de Faltas debe notificar a los familiares; uno de los abuelos estaba internado en el hospital y en total hay cinco personas alojadas", precisó.



Luego indicó que "hace un mes los notificamos y ahora le dimos la clausura porque no hicieron las cosas bien".



La denuncia de los vecinos



El pasado sábado los vecinos del lugar manifestaron que "en la casa había 6 abuelos y un hombre y una mujer. Nosotros pedimos que se investigue porque no es un lugar que esté habilitado. Es una casa que ni siquiera tiene número, el pasto alto y no sabemos en qué condiciones está la gente", contaron los vecinos a El Sol.



En la vivienda, según los vecinos, funcionaba una supuesta residencia. "Hay días que los sacan a tomar sol en el frente de la casa, también los vimos en el patio de atrás cuando los sientan, no vemos entrar a más personas y hay un hermetismo y un misterio total, pero le pedimos a las autoridades a quienes tengan intervención en este tema que investiguen. Nosotros queremos hacerlo público porque no sabemos en qué condiciones están, después de tantos días de humedad", precisaron, pidiendo anonimato en la denuncia.



Contaron que es común ver en el barrio a un hombre joven que lleva a caminar a un adulto mayor y también a una chica que hace mandados. "Hay un muchacho que se encarga de acompañar a un hombre muy mayor, es como que lo saca a caminar, también en la panadería vimos a una chica que está viviendo en ese lugar", describieron.