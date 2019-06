Fuerte explosión en polo petroquímico generó alarma en Bahía Blanca

Una fuerte explosión se sintió en la madrugada de este viernes en toda la ciudad de Bahía Blanca, luego de un incidente que se desató en el interior de una empresa del Polo Petroquímico.



El hecho ocurrió en las inmediaciones del puerto de Ingeniero White, donde explotó en el sector del Cracker 2 de la empresa Dow un micro compresor del horno número dos por una presunta acumulación de gases.



Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni peligro de contaminación para la población, ya que no hubo escapes de amoníaco dado que fue una explosión de vapor.



El incidente incluso habría provocado un temblor de 1.4 grados en la escala de Ritcher.



El inesperado suceso generó mucha preocupación e incertidumbre en varios vecinos de la zona, quienes reportaron el estruendo en las redes sociales, donde también circularon imágenes falsas.



Comunicado de Dow Argentina

A las 0:30 en la planta de etileno BB 2 de Dow Argentina, se produjo un incidente que provocó una deflagración, sin presencia de fuego por ausencia de inflamables. No se reportan heridos y la planta se encuentra parada en condición segura. Las autoridades están debidamente informadas y en este momento se inicia la investigación correspondiente.



Unos minutos antes, el programa Apell de respuesta a la emergencia de Bahía Blanca había informado que el siniestro había ocurrido en el Cracker 2 de PBB y originado un nivel de alerta 1, según el protocolo de actuación. Asistieron al lugar, bomberos de Ingeniero White y Bahía Blanca, además de Defensa Civil, que permanecen en el sector. El complejo de Dow está ubicado a metros del barrio 26 de Setiembre, ubicado entre Bahia Blanca e Ingeniero White, del que lo separa la Avenida San Martín.



Al momento de ocurrida la explosión, la empresa se encontraba aún reponiendo la producción en algunas plantas de su complejo, tras el apagón del domingo 16 de junio que afectó al país. El jueves a las 18:30 había emitido un alerta, que publicó en el mapa del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, donde informaba del inicio de maniobras en la planta LDPE (de producción de etileno) para su puesta en marcha. Estimaba que durarían unas 30 horas e incluirían venteos hacia la antorcha, la cual iba a exhibir mayor luminosidad, así como incremento en el nivel de ruido.