Encuentro de Telecomunicaciones: "La comunicación del interior está viva"

Daniel Delfino, presidente de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones

, en el Centro de Convenciones Maran Suites & Towers Incluyó Seminarios y Conferencias Académicas, combinado con didácticos Workshops Técnicos y Talleres de Capacitación., definió, en diálogo con: "Nos da una gran alegría que se hayan presentado empresas pymes de TV, tanta cantidad de proveedores para ofrecer sus productos. Sentimos que la televisión y la comunicación del interior está viva, aún. No es todo coptado por los grandes medios, lo que se ve a veces, que uno puede creer hay un solo comunicador y que hay un solo operador capaz de comunicar en todos lados. Las empresas pymes en telecomunicaciones hacemos mucho por esto, y lo que pasa hoy refleja que hay un interés que continúe así"."."Los comunicadores debemos hacer conocer que las bases existen para que esto funcione, que Entre Ríos es un lugar propicio para invertir, donde las comunicaciones pueden estar al mismo nivel que en otros países, no tenemos nada que envidiarle a nadie", puso relevancia Delfino.A su vez, conjeturó expresando: "Si los canales locales no existieran, en Paraná por ejemplo, la gente tendría que ver para informarse, Crónica, TN. Hay que imaginarse lo que sería este país si no existiera la comunicación que hacemos nosotros, si seríamos federales, realmente"."Es admirable como han crecido en calidad los productos que entregan, la motivación que tienen los columnistas, los locutores, los camarógrafos, en que su producto vaya a un lugar no solo a competir, simplemente a que sea avaluado y se esmeran mucho más en el quehacer de todos los días, en el detalle", afirmó.En el mismo sentido, dijo:". El evento de premiación de la AET será este año en Crespo, el 5 de octubre.