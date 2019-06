Recuerdan los cuidados a tener con los niños ante las bajas temperaturas

Tras el veranito de San Juan, el invierno se hizo sentir aún más y ante las bajas temperaturas que se registran desde el pasado martes, hay que estar atentos y cuidar a los más pequeños del frío para evitar enfermedades que son frecuentes en esta época del año.



En declaraciones a Elonce TV, Carina Reh, directora del hospital materno infantil San Roque de Paraná, brindó una serie de pautas y recomendaciones a tener en cuenta para proteger a nuestros niños en este invierno.



"Los cambios bruscos de temperatura no son buenos, hay que tratar de mantener temperaturas no demasiado elevadas en el interior de las viviendas para que cuando salgan al frío no sientan tanto el cambio", afirmó en primer término.



Asimismo, recordó la importancia de "tener todas las vacunas, lo cual es fundamental sobre todo en los niños en su primera y segunda infancia".



"Ante cualquier síntoma de alarma, concurrir al médico. Todos los centros de salud y de referencia están capacitados para brindar la atención ante síntomas respiratorios", dijo Reh entre los que mencionó: dificultad para respirar; catarros de vía aérea superior, mucho moco, estornudo, ojos colorados, fiebre, dolor de garganta; tos seca que no cede; alteración cuando están respirando.



En tal sentido hizo hincapié en "no medicarlos sino estar atentos a la sumatoria de los síntomas, sobre todo cuando son muy pequeños".



En cuanto a los bebés explicó que "cuando se les está cambiando el pañal, observar cómo respira, si se hunden los espacios intercostales; o si tienen mucha tos que no los deja lactar".



Estar alertas a los síntomas, concurrir de inmediato al centro de salud más cercano y seguir las indicaciones de los profesionales, son los puntos a tener en cuenta para cuidar a nuestros niños de las bajas temperaturas. Elonce.com