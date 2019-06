Se realiza en Paraná el "Encuentro Regional de Telecomunicaciones"

Este miércoles y jueves se realiza en la capital entrerriana el "Encuentro Regional de Telecomunicaciones ? Paraná 2019". El mismo incluye Seminarios y Conferencias Académicas, combinado con didácticos Workshops Técnicos y Talleres de Capacitación.Sobre este evento, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Maran Suites & Towers, el organizador, Licenciado Jorge Jacobi, destacó que lo que se busca es "capacitar" y que las charlas y disertaciones "sean de capacitación y no de ventas"."Hay talleres de un solo tema que tienen una duración de 8 horas para 40 personas; además de las exposiciones comerciales y disertaciones que son sin valor comercial", remarcó en diálogo cony señaló que en el interior del país, "tratamos de capacitar a las pymes y sus técnicos que no pueden ir a Buenos Airea para aprender sobre un tema y aquí le mostramos todo".Jocobi mencionó que "Telecomunicaciones es una masa que va cambiando de forma día a día y para eso tenemos que estar bien predispuestos a aceptar todos esos cambios para capacitarnos y evolucionarnos técnicamente porque si no las grandes corporaciones, como está ocurriendo en este momento en Argentina, a las pymes nos van a comer".Finalmente, Jacobi, que tiene una empresa de televisión en San Jerónimo Norte en Santa Fe, entendió que en la región litoral, "está faltando bastante evolucionar técnicamente para dar ese servicio que se está necesitando. Hoy se está fundiendo internet con televisión, toda la gente mira Netflix, y mientras no haya una regulación de mercado, donde se cobre por consumo, como los celulares y no tarifa plana, las empresas no pueden bancarse eso".