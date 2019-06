Polémica por la exhibición de la bandera del Orgullo LGBT en edificios públicos

Mientras el Municipio de Gualeguaychú, a través del área de Derechos Humanos, organiza una serie de actividades para conmemorar el próximo 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, trans), el grupo "Con mis hijos no te metas" reclamó en las redes sociales la decisión del Estado municipal de exhibir la bandera arcoíris en edificios municipales.La bandera que representa a los colectivos minoritario cuelga en el edificio municipal junto a la bandera argentina, a la entrerriana y a la de Gualeguaychú. Además, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud también colgaron el símbolo. Y fueron precisamente estos dos inmuebles los que fueron utilizados por los conservadores para atacar la iniciativa."En Gualeguaychú nos están vendiendo espejitos de colores... ¿Qué significa esto? Despertate Gualeguaychú, te están metiendo toda la agenda LGTBIQ+", publicaron desde la entidad, junto a una foto del frente del Municipio, mientras que en la imagen del frente de la Secretaría de Desarrollo Social, el mensaje fue: "Este es uno de los lugares donde le regalan el aborto a las 'Pibas'".Las imágenes fueron posteadas Facebook por un grupo en contra la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), los mensajes se propagaron a través de la red social, pero la respuesta que obtuvieron quizás no fue la deseada: una amplia mayoría de los comentarios se mostraron a favor de la diversidad y defendieron al colectivo LGBT."Qué esa bandera esté ahí significa que el Estado nos reconoce, y que se acabó la época de negarnos el derecho a ser y a desarrollarnos como cualquier ciudadano", "2019 y sigue existiendo gente cabeza de termo", "Despertate vos, somos todos iguales y merecemos Todos el mismo respeto" y "Pobres tus hijos que tengan q aguantar tanta idiotez" fueron algunos de los comentarios, en respuesta a la publicación del grupo "Con mis hijos no te metas" .

El 28 de junio se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGBT, en el que se realizarán actividades con el objeto de concientizar sobre el respeto a la diversidad sexual e identidad de género.Los actos oficiales comenzarán a las 10 de la mañana, cuando se izará la bandera de la diversidad en la Plaza San Martín, con el acompañamiento de autoridades municipales y de integrantes de varios colectivos sociales de nuestra comunidad.Más tarde, a las 19.30, se realizará la mesa debate "Voces hacia una política de inclusión", con la participación de Lourdes Arias (profesora del Bachillerato Popular Trans "Mocha Celis"), Emma Serna (Integrante de la cooperativa Arte - Trans), Manuela González (Docente y primera mujer trans candidata a concejala) y Joselin Ibarra (Integrante de Transformando Caminos). Acompaña el Programa radial Lunátikas (FM Inclusión 102.3).El Día del Orgullo en la Diversidad se estableció en conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. Los disturbios consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión, en la historia de Estados Unidos, en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGTB en Estados Unidos y en todo el mundo.