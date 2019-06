El Ventilador: Algunas opiniones sobre los jóvenes, la sexualidad y la ESI

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Atrás quedaron los años en que la información y el conocimiento sobre diferentes aspectos de la sexualidad escaseaban.Incluso desde el Estado mismo se fue impulsando y acompañando a este cambio. Las campañas de prevención y educación llegaron a los medios y, hoy, da la impresión de qué información es lo que no falta.¿Existe entonces una sobre información que cause el desinterés de los más jóvenes sobre estos temas? ¿En qué ámbitos encuentran hoy los chicos este tipo de información y de asistencia? Y en este sentido... ¿de qué manera está preparado el sistema de salud y cuáles son aquellas afecciones que tienen tratamiento cubierto por el estado?-"En la ley hay un artículo en el que dice que el chico puede elegir el sexo para tener una pareja ¿es verdad? Los padres, en su mayoría, no están de acuerdo con la ley y que informemos a sus hijos, pero la escuela está para eso. Las escuelas privadas no aceptan docentes ni alumnos embarazados solteros y después hacen marchas a favor de la vida. Cuanta hipocresía".-"Yo diría por mi experiencia que no sólo hay que dejar el tabú, sino que hay que hablar más de infecciones antes que un embarazo no deseado... El VIH ha incrementado mucho en Paraná".-"No se trata sólo de información, se trata de educación, posibilidades reales de existencia y políticas públicas".-"Me recibí en el secundario Comercio I en 1994 y lo que aprendí de la profesora Silvia Darrichón fue muy bueno, ya que nos abrió un panorama que en esa época era tabú, no se hablaba. Y a mí me sirvió de mucho. Gracias a esa profe, que siguió sin importar lo que dijeran transmitiendo su conocimiento".-"Opino que la educación viene de la casa. En mi época se enseñó la educación sexual en el colegio y saber respetar. Si sos respetuoso no es necesario que te estés diciendo `esto tenés que hacer´ y `esto no lo hagas´ respeto hacia la persona. Yo no hice lo que quise como adolescente, ahora tienen libertad. Por más que les digan, hacen las cosas sin importarles el respeto. Creen saber todo los chicos ahora".-"Soy papá de cuatro hijos, que junto a mi señora hemos tenido. Me interesa la educación sexual, que sea tratada como tal y desde el punto de vista genético. Tenemos tres hijas mujeres y un varón y por educación y principios mi señora encamina a las mujeres y como papá me encargo de encaminar a nuestro hijo en lo que respecta a su sexo. La ESI no sería un problema si no viniera acompañada de un cierto adoctrinamiento hacia la diversidad sexual, que no considero aceptable como educación sexual".-"Mi pregunta a la doctora sería ¿por qué no existe ningún método de cuidado entre mujeres?".-"Me gustaría saber por qué no se aplica la ESI en escuelas primarias, que es donde los chicos comienzan a experimentar sentimientos y sensaciones, además de sus cambios corporales. También hay que tener en cuenta que es la edad donde ocurren la mayor parte de las violaciones y abusos sexuales".-"Opino que informar no es lo mismo que educar. La educación es apropiación, es eso lo que nos permite tomar decisiones conscientes, cuidarnos conscientemente. Sería interesante saber qué sucede con el CGE, que habiendo una ley aprobada en el año 2006, aún no puede garantizar la ESI en todas las escuelas de la provincia".-"En la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná desde hace 10 años se aborda la ESI en el nivel inicial de manera trasversal en las propuestas pedagógicas y con las familias a través de talleres. Los docentes nos venimos formando desde entonces por un equipo específico de la Facultad de Humanidades de UADER, de la cual depende la institución".-"Los chicos tienen vergüenza. Si ustedes vieran como se tratan en el vocabulario que usan. Ellos imitan conductas y no saben moverse en su realidad. Los padres, al ser jóvenes, tampoco saben y no entienden las dudas, y tampoco preguntan. Creo que a los niños se los sobreprotege durante la Escuela primaria, y en la secundaria se los deja solos, y ahí comienzan los inconvenientes. Están muy mal informados y tampoco hay interés en enseñarnos. No puede ser que niños de primer grado no tomen de la mano a un compañero porque los padres les dicen que no lo hagan, bailar una danza es un problema. Los padres son el problema".-"Yo tuve la educación en la escuela y de mi madre y padre. Tengo a mis chicos adolescentes y no necesite psicopedagoga. Hoy en día son responsables los mayores. A los 13 años andan en las discotecas estos chicos, ¿ahora quieren enseñar a los mayores educación? Que educación van a dar si rebolean los pañuelos verdes. Dejemos de ser tan irresponsables".-"Yo en mi época escuchaba a la señorita y era suficiente para mí. No tenía necesidad de ir a preguntarle a mi mamá lo de la sexualidad. No me daba la cara de preguntar esos temas".-"Soy alumna de la escuela Normal y quería comunicarles que son muy pocos los talleres que se dan de educación sexual. A mí como alumna me gustaría que haya muchos más talleres de educación sexual, tanto para nivel primario como en nivel secundario".-"Adoctrinar es ocultar información o distorsionarla con mitos y creencias para sostener una norma. Quienes defendemos la ESI, defendemos la información sobre lo que siempre existió y siempre pasó, solamente sincerando lo que somos y nos pasa podemos llegar a niveles más sanos como sociedad e individuos".-"Muy interesante el tema y la manera en que se está tratando. Me gusta que los jóvenes se expresen, todas las miradas".-"¿Por qué se discrimina muchísimo a los gay y lesbianas? Para mí no es nada malo, al contrario, es algo que las propias personas eligen conociendo y sintiendo. En muchas escuelas privadas y religiosas se súper discriminan y nadie dice nada por no querer dejar mal la escuela. Tengo muchos conocidos que son discriminados y al verlo duele, porque no es nada malo. Al contrario, son enseñanzas que a veces ellos mismos van conociendo y es lo que eligen por sus propios sentimientos. Haría miles de cosas para que no sean discriminados y podamos ayudar a que todos somos iguales teniendo o no la misma sexualidad porque no es nada malo es lo mejor porque vamos conociendo y viendo que todo es igual".-"Me gustaría saber por qué en sexto grado un maestro gay da la materia biología y que antes de ingresar a la escuela se da besos con su novio frente a la escuela. ¿Esto es serio?".-"Como lesbiana y activista de la diversidad creo que hablar de `minorías sexuales´ o de `adoctrinamiento´ no sólo es errado sino también hipócrita. Este viernes 28/6 se cumplen 50 años de la revuelta de Stanwell, un ejemplo de la persecución policial y el rechazo social que históricamente vivimos el colectivo LGTB. No somos una minoría, sólo estamos invisibilizados y dan por sentada nuestra heterosexualidad".