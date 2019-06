El Ventilador: Los jóvenes y la sexualidad, ¿libertad y riesgos?

Atrás quedaron los años en que la información y el conocimiento sobre diferentes aspectos de la sexualidad escaseaban.



Hoy los tiempos son otros. Los estudios avanzan, internet y las redes hicieron democrática la información y en las familias se comenzó a instalar como tema.



Incluso desde el Estado mismo se fue impulsando y acompañando a este cambio. Las campañas de prevención y educación llegaron a los medios y, hoy, da la impresión de qué información es lo que no falta.



Pero... ¿es realmente así?



Un estudio reciente muestra que entre 2013 y 2017 se triplicaron los casos de sífilis en Argentina. Y un gran porcentaje se da entre la población joven y adolescente.



Entonces... ¿Cómo podría explicarse que con más información y herramientas de prevención al alcance de la mano, algunos casos de enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento?



Autoridades sanitarias y especialistas afirman que son varios los factores. Menos miedo al VIH, la mutación del nivel de compromiso en las relaciones y drogas que bajan las inhibiciones, serían algunas de las razones.



Aún así, en este punto vale preguntarse... ¿existe entonces una sobre información que cause el desinterés de los más jóvenes sobre estos temas? ¿En qué ámbitos encuentran hoy los chicos este tipo de información y de asistencia?



Y en este sentido... ¿de qué manera está preparado el sistema de salud y cuáles son aquellas afecciones que tienen tratamiento cubierto por el estado? Educación Sexual Integral Hoy, la mayoría de los adolescentes dice encontrar información sobre sexo en los medios o en internet. En cuanto al hogar, sigue figurando algunos puestos más atrás en las encuestas.



Entonces, a pesar de los vertiginosos cambios culturales, ¿se charla entre padres e hijos sobre estos temas actualmente? ¿Qué preparación tienen los más grandes para enseñar y orientar a sus hijos?



Una de las polémicas que se viene dando hace tiempo respecto de este tema es la educación sexual integral en las escuelas.



Si bien ya pasaron doce años de la sanción de la ley, la ESI, como se la suele llamar, sigue generando encendidas voces a favor y en contra.



En octubre de 2006 se estableció por Ley que "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada".



Los años pasaron y la sensación para algunos es que la ley no se está aplicando. Otros, en cambio, expresan que no han sido capacitados para poder enseñarla y algunos otros se manifiestan directamente en contra de ciertos contenidos.



Mientras, en algunas escuelas comenzó a funcionar este año un consultorio de sexualidad. Se trata de una asesoría en Salud Integral que funciona una vez por semana y que depende del programa de Prevención de embarazo no intencional en la adolescencia.



Ahora bien... ¿Cuáles son los resultados en aquellas escuelas donde se está llevando a cabo?



Y en cuanto a la ESI... ¿Qué argumentan las voces a favor y en contra y qué dice la ley respecto de su aplicación? Identidad Uno de los puntos más controvertidos a la hora de discutir sobre la Educación Sexual Integral en las escuelas, es el de la autopercepción.



La identidad sexual, ¿es algo dado o se construye? ¿Somos como venimos al mundo o nos vamos formando en este tránsito?



Ahí parece estar la grieta más importante que genera esta ley de educación sexual.



El tema parece de difícil acuerdo. Enfrenta concepciones opuestas que a su vez están llenas de grises.



Mientras tanto, la identidad auto percibida, como se la denomina, abarca miles de casos de chicos y chicas trans en el mundo y en nuestro país.



La ciudad de Paraná no es la excepción en este sentido.



En el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género sancionada en 2012, los establecimientos sanitarios de la provincia deben brindar tratamientos integrales hormonales a personas transexuales sin la necesidad de autorización judicial.



Un ejemplo es el centro de salud Selig Goldin, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que asiste mensualmente a 20 jóvenes que están en proceso de hormonización para adecuar sus cuerpos a su identidad de género autopercibida.



Pero... ¿sucede así en todos los centros de la Provincia? ¿Qué asistencia y acompañamiento obtienen los jóvenes que se encuentran en estos procesos?



Desde la modificación del Código Civil, desde los 13 años un adolescente puede acceder a este tipo de tratamientos sin autorización judicial ni de sus padres, ya que no se considera una práctica invasiva.



Y este es otro punto que despierta polémica.



¿Qué dicen las investigaciones y los especialistas sobre la edad? ¿Qué rol tiene hoy la escuela en el acompañamiento y contención?



Identidad y auto percepción en la sexualidad... ¿una discusión cerrada o aún pendiente?