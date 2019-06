Un ídolo de River visitó una escuela entrerriana, entregó libros y pelotas

Mientras se adapta a su nueva vida lejos de las canchas, Rodrigo Mora visita frecuentemente la ciudad de Crespo, y en cada ocasión el ídolo millonario accede amablemente a tomarse las fotografías que le soliciten, o como en esta oportunidad en que visitó la Escuela N° 9 "Fray Mamerto Esquiú" de Boca del Tigre.Este lunes 24 de junio compartió un momento con los alumnos y docentes, regaló pelotas de fútbol, y libros para colorear y leer; además aprovechó a recorrer las instalaciones y conocer esta institución rural que ya tiene 50 años educando."Los chicos no podían creer lo que estaba pasando. No paraban de gritar y algunos lo miraban como viviendo un sueño", dijo la directora del establecimiento, Sandra Pizzul. En tal sentido, contó que fue un amigo de Rodrigo Mora quien se contactó con ella para comentarle que el ídolo millonario quería visitar la escuela de Boca del Tigre."La verdad que me sorprendió la noticia. No sé si habrá sido idea de él o de algún amigo de Crespo, pero se dio todo de lo más normal y sin ningún tipo de planteo o exigencia", relató emocionada la directora a FM Estación Plus."La noticia me la dieron este lunes de mañana cuando esta persona me dice que Mora quiere ir a conocer la escuela, pero que sea una sorpresa para los chicos", destacó."Las horas se me hicieron interminables, esperando que llegue el momento de la visita. Para que sea sorpresa no le dije a nadie, solo le avise al técnico de la escuelita de futbol que funciona acá, y el también convocó a algunos chicos para la tarde. Encima el técnico de la escuelita de futbol es fanático de River y se quería morir por no estar acá, ya que está en Bariloche".Pizzul contó que "cuando llegó la hora, los chicos no podían creer lo que estaba pasando. No paraban de gritar y algunos lo miraban como viviendo un sueño. Rodrigo quería ver a los chicos jugar a la pelota y ellos (que viven jugando al futbol), no se animaban a jugar de la vergüenza que tenían".Según explicó la directora "Mora se sacó fotos con todos. Es muy humilde y tiene una simpleza extraordinaria. Le comenté que tendríamos el acto del "Día de la Bandera" y que si nos quería acompañar, a lo que inmediatamente dijo que si"."Nosotros teníamos atrasado el acto del día de la bandera, ya que lo íbamos a hacer el viernes y por el fallecimiento de un joven de la localidad, tuvimos que postergarlo. Además era la promesa a la bandera de 3 alumnos de 4to grado".Finalmente la docente indicó que Mora "nos regaló 7 pelotas de futbol y libros de cuentos y para colorear. También fibras y fibrones, además de otros elementos para los chicos".Vale recordar que el ex delantero de River, se vio obligado a abandonar el fútbol en enero pasado, a los 31 años, afectado por los dolores en la cadera, derivados de la necrosis aséptica en la cabeza del fémur que le diagnosticaron en junio de 2017.