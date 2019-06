Entrerriana ganó el Festival Internacional de Tango en Colombia

Keila Tonello es oriunda de Federación y durante años la joven se instruyó en canto para finalmente, el pasado fin de semana, competir por el premio mayor en Medellin.



"Feliz de compartir este reconocimiento con tanta gente que me acompaña desde hace tiempo y se alegra cómo propio!! Gracias a todos!!! 1er puesto en el Festival Internacional de Tango Medellín aún me cuesta asimilar. Muy feliz y agradecida? toda mi vida en un segundo pasando por mi mente!! Agradezco a mi familia, a mis amigos y a todos los que sin conocerme me vienen acompañando", publicó a través de las redes sociales la federaense.



El trabajo que presentó se trató de un trabajo musical lo ha llevado a cabo en distintos escenarios, eventos, espacios culturales y milongas de la Ciudad de Buenos Aires; comenzó en el barrio de Boedo haciendo temporada en lugares turísticos y luego participó con el grupo teatral Ramona en el Teatro Martín Fierro, supo El Federaense.



La joven federaense se formó en Artes dramáticas, canto y como docente de nivel inicial y ha hecho giras en su país natal, Argentina; pero también en Brasil, Japón, Colombia y este año en México.