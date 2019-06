Alertan por casos de infección en la piel tras la realización de tatuajes

Foto 1/2 Crédito: Google Foto 2/2 Crédito: El Ciudadano

Causó preocupación la detección de casos de infecciones en la piel luego de realizarse tatuajes. Se trata de un mal que no es frecuente y comenzó a manifestarse el año pasado. Como primera medida se retiraron las tintas que podrían causar la enfermedad. Mientras se realizan estudios, las autoridades aseguran que "no reviste gravedad".



El director de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, Julio Befani, confirmó que son 67 las personas afectadas por una microbacteria atípica denominada Mycobacterium Abscessus. "Han consultado a distintos servicios, se han hecho laboratorios en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) y en el Instituto Malbrán", señaló.



"Luego de eso se hicieron visitas a los tatuadores, y se retiraron las tintas que podrían ser causal de esta patología, en esa primera instancia no teníamos seguridad de cuál sería el origen de la infección", agregó el funcionario provincial del área de salud.



Befani recomendó a los afectados que reporten los casos y se sometan a los estudios pertinentes. "A las personas que permitieron que se les realice la biopsia, algunas no las autorizaron, tienen que volver a consultar al Hospital Carrasco", advirtió Befani, quien precisó que "no se trata de una enfermedad frecuente, está localizada en la piel, y no es una infección sistémica. De hecho algunas se han achicado de forma espontánea".



No obstante, aseguró que "no han tenido gravedad los casos que se han analizado hasta el momento, en los siete días posteriores al tatuaje aparecieron estas situaciones en los primeros días del mes de enero" y destacó que las infecciones "no ocurren únicamente en Santa Fe sino también en otras provincias". "Granitos como una alergia"

Lucas Sánchez, uno de los afectados, contó la reacción que tuvo en su piel. "A mediados de septiembre del año pasado me tatué en un local de Rosario y me salieron granitos como una alergia", explicó el joven, y agregó: "Al tiempo del local se comunicaron conmigo para comentarme que había varios casos y que desde el Cemar me llamarían para hacerme una biopsia, si es que estaba de acuerdo".



"En abril de este año recién me citaron para hacerme la biopsia y aún no tengo el resultado", agregó para expresar que aparentemente "el problema estaría en una marca de una tinta fabricada en Villa Constitución".



"Es invasivo, molesto, una picazón con la aparición de granos con mucho pus, que brotan más cuando hace calor, en verano tuve mucho problema y ahora con el frío se apagó", señaló el muchacho, que aún espera los resultados de los estudios que se realizó en el Cemar. (La Capital)