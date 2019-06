El momento esperado: Los afectados por la inundación vuelven a sus hogares

Sociedad El río baja y las familias evacuadas regresan a sus hogares en Gualeguaychú

El pasado sábado inició en Gualeguaychú el operativo para comenzar a preparar las zonas afectadas por la crecida del río para que las familias afectadas puedan regresar a sus casas.Es por ello que un miembro de cada familia regresó a su hogar para, en conjunto con las cuadrillas municipales, comenzar la limpieza y desinfección. Durante el domingo esas tareas de limpieza continuaron y hoy podrán regresar a sus hogares las familias completas.Al momento hay 93 personas en el Regimiento, 11 en un hostel, 15 en el club Tigre y 15 en el club Black River que continúan recibiendo el auxilio de Defensa Civil y diferentes áreas municipales para poder atravesar este difícil momento.La vuelta a casa supone duplicar las medidas de prevención para evitar las infecciones y la proliferación de enfermedades, ya que las personas al realiza la limpieza y desinfección de sus hogares entran en contacto con bacterias que residen en los barros, los espacios húmedos, residuos cloacales, etc.- Personas que no recibieron doxiciclina (prevención la leptospirosis) deben medicarse, así como también aquellos que la recibieron hace más de 7 días.- Personas medicadas con doxiciclina hace más de 7 días deben volver a medicarse- Para limpieza y desinfección se debe utilizar guantes.- Usar lavandina: en un balde de 10 litros deben agregar 100 cm3 de lavandina. No es necesario agregar detergente ni otro producto para la desinfección.- No andar descalzo- Mantener buen abrigo- Personas que pertenecen a los grupos de riesgo y no han recibido la vacuna Antigripal se recomienda solicitar aplicación- Ante cualquier síndrome febril consultar en el CAPS o institución de salud más cercana.Heidendrich apunta: "Resulta doblemente importante el cuidado y la prevención en esta etapa porque las personas al limpiar están mucho más expuestas a las bacterias. La concentración bacterias como leptospira es mucho mayor al retirarse el agua que al existir agua corriendo. Cabe destacar que estas bacterias pueden sobrevivir hasta 30 días en ambientes húmedos".