Revelan por qué se produjo la mortandad de peces cerca de la represa Yacyretá

Sociedad Afirman que el apagón provocó mortandad de peces en el río Paraná

El subdirector del Instituto de Ictiología del Nordeste, Sebastián Sánchez, a ser consultado sobre el daño que causó el apagón del domingo a la fauna ictícola en las adyacencias de la represa Yacyretá, indicó que "fue una situación extraordinaria que generó una mortandad de peces muy grave. Al dejar de pasar agua por la represa, el río descendió alrededor de 50 centímetros automáticamente, dejando muchos peces en la zona costera sin acceso al agua".Sánchez en diálogo el panel de "A Pura Radio", indicó que "en el momento del apagón toda el agua que pasaba por el Paraná estaba atravesando las turbinas. Eran 12 mil metros cúbicos por segundo, por turbina, y de repente automáticamente se apaga el sistema de generación de Yacyretá, las turbinas se paran y se cierra el paso de agua".Al respecto enfatizó que "cumplido esto y luego de un tiempo, el nivel vuelve a su marca habitual, se normaliza al cabo de una hora aproximadamente".Explicó que "con todo esto que pasó tuvimos una bajante extraordinaria, muy rápida, que hizo que muchos peces que estaban en zonas costeras quedaran afuera del río, sin agua, razón por la cual se registró esta mortandad".Indicó Sánchez además que al abrirse los vertederos para restituir el agua "se genera un problema llamado sobresaturación gaseosa, que dañó muchos peces. Esto duró algunas horas, pero cumplido, para la noche del domingo mismo las condiciones del río ya eran normales".Insistió que "el río está bien, si no te cuentan todo lo que sucedió el domingo no te enteras porque el río está en condiciones normales. En ese momento una situación extraordinaria generó un mortandad de peces también extraordinaria".Por su parte, desde la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes descartaron una posible conta­minación ambiental a raíz de ello, ya que las causas las atribuyen al apagón eléctrico nacional que obligó a la represa de Yacyretá a cerrar sus compuertas, hecho que ocasiono la muerte de un cardumen de pescados que habría quedado varado en la costa."Luego del apagón del domingo, una vez que pu­sieron en funcionamiento las turbinas en la represa de Yacyretá, el cauce vol­vió a la normalidad, ya no aparecieron más peces muertos. Durante la semana, inspectores de Recursos Naturales junto a la Prefectura Ituzaingó monitorearon las costas y todo se encauzó", aclaró al sitio Norte de Corrientes el director de Recursos Naturales de la Provincia, Carlos Bacque.Además explicó: "Los peces murieron por falta de agua y por los golpes que se dieron en los compartimientos de las compuertas en la desesperación por salir. No podemos hablar de contaminación del medio ambiente, porque no fue tanta la cantidad de peces muertos. La situación está controlada. Además fue un solo día, después todo se normalizó, fue una situa­ción extraordinaria por las circunstancias".Cabe recordar que el último domingo por la ma­ñana, algunos pescadores y familias que se encontraban en la zona de Rincón Santa María, en Ituzaingó, fueron testigos de la aparición de algunos ejemplares muer­tos de bagres y armados. La conjetura señalaba en ese momento que los peces habrían aparecido muertos en las costas de Ituzaingó y Apipé por una bajante ex­traordinaria del río Paraná, producida por la falla de las líneas de extratensión de 500 kilovoltios en la represa de Yacyretá. Esto paralizó toda la generación de energía del dique en las plantas hidroeléctricas, térmicas y atómicas, y como conse­cuencia dejaron de funcio­nar y cerraron compuertas.