El río baja y las familias evacuadas regresan a sus hogares en Gualeguaychú

Sociedad Buscan generar un sistema de alerta temprana de inundaciones en Gualeguaychú

En el transcurso de esta semana, las cerca de 200 familias evacuadas y autoevacuadas de los barrios más afectados por la crecida en Gualeguaychú, comenzarán poco a poco a retornar a sus hogares. Por segunda vez en el año, deberán desinfectar cada una de las habitaciones de sus casas, mientras el Municipio se concentra en la limpieza de las calles.Con el río llegando a los 3 metros, Defensa Civil, comenzó lentamente a trasladar a los adultos responsables de cada hogar, con el fin de iniciar las tareas de desinfección de las casas que desde el miércoles pasado, fueron afectadas por el agua en los barrios Munilla, Pueblo Nuevo, Tiro Federal y San Francisco.La directora de Salud del municipio Keila Heidendrich afirmó que: "Durante estos días se mantuvieron las rondas sanitarias, atención, vacunación y asistencia en los centros de evacuados. Se suministraron doxiciclina y amoxicilina en los casos que corresponde."La vuelta a casa supone duplicar las medidas de prevención para evitar las infecciones y la proliferación de enfermedades, ya que las personas al realizar la limpieza y desinfección de sus hogares entran en contacto con bacterias que residen en los barros, los espacio húmedos, residuos cloacales, entre otros.A medida que baja el agua los CAPS de Munilla y Pueblo Nuevo vuelven a su funcionamiento normal. Lo harán a partir del lunes, realizarán recorridas y recibirán consultas.Asimismo los centros de salud municipales de los barrios San Francisco, Cuchilla, Munilla y Pueblo Nuevo estarán abiertos desde las de 9 a las 17."Resulta doblemente importante el cuidado y la prevención en esta etapa porque las personas al limpiar están mucho más expuestas a las bacterias. La concentración bacterias como leptospira es mucho mayor al retirarse el agua que al existir agua corriendo. Cabe destacar que estas bacterias pueden sobrevivir hasta 30 días en ambientes húmedos", expresó Heidendrich.-Personas que no recibieron doxiciclina (prevención la leptospirosis) deben medicarse, así como también aquellos que la recibieron hace más de 7 días.- Personas medicadas con doxiciclina hace más de 7 días deben volver a medicarse- Para limpieza y desinfección se debe utilizar guantes.- Usar lavandina: en un balde de 10 litros deben agregar 100 cm3 de lavandina. No es necesario agregar detergente ni otro producto para la desinfección.- No andar descalzo- Mantener buen abrigo- Personas que pertenecen a los grupos de riesgo y no han recibido la vacuna Antigripal se recomienda solicitar su aplicación- Ante cualquier síndrome febril consultar en el CAPS o institución de salud más cercana.