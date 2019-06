Buscan generar un sistema de alerta temprana de inundaciones en Gualeguaychú

Tras su primer encuentro el viernes pasado, el equipo técnico de la Municipalidad de Gualeguaychú se reunirá la semana que viene con el director General de Hidráulica de la Provincia el ingeniero Carlos Victor. Los estudios se centran sobre la factibilidad de obras de mitigación y poder generar un sistema de alerta temprana.



El primer encuentro fue el viernes por la mañana en el salón de la Memoria de la Municipalidad, con técnicos de Hidráulica de la provincia de la que participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García, el secretario de Hacienda Santiago Irigoyen, Enrique Martinelli, Daniel Hernández, la directora de Ambiente Susana Villamonte y el director de Obras Públicas Hugo Sacre.



"En el encuentro hicimos un repaso general del cuadro de situación y coincidimos en fijar algunas prioridades para accionar rápidamente: la primera es solicitar al Gobierno Provincial la reposición de las estaciones meteorológicas que no funcionan de Urdinarrain, Basavilbaso, Villa Elisa y solicitar dos o tres más para ubicarla en distintos lugares, y con eso lograr información en tiempo real para saber sobre la posible cota en el puerto local y de esa manera tener registrado en los territorios que se va a meter el agua, para generar un sistema de alerta temprana que sea de ayuda a la población" repasó García.



"También solicitaremos a la dirección de Hidráulica provincial un estudio integral de la cuenca del río Gualeguaychú para conocer todos los perfiles y poder luego tomar medidas de mitigación".



Posteriormente los funcionarios realizaron una recorrida por el río Gualeguaychú hasta la desembocadura en el Uruguay para poder verificar in situ las condiciones. También se realizó una vista río arriba hasta el emprendimiento Amarras.



En la recorrida náutica estuvo el ex director de Defensa Civil de la Municipalidad Daniel Hernández quien aseguró a El Argentino que: "La próxima semana estarían en la ciudad las autoridades de hidráulica para trabajar sobre los pedidos formales que realizará la Municipalidad, para estudiar las posibilidades de realizar el dragado en el canal de salida del río Gualeguaychú al río Uruguay, y se evaluarán fundamentalmente para dar seguridad y condiciones de navegabilidad".



Hernández aseguró que: "El dragado de la desembocadura del río no tiene incidencia para evitar futuras inundaciones, pero puede ayudar al escurrimiento. Ya tenemos un estudio de batrimetría, hecho por el especialista Eduardo Rico. La batimetría es la medición por debajo del agua del sedimento que tiene el lecho y el volumen de m3 a retirar, en el sector por dónde debía ir el canal sobre el Río Uruguay".



En tanto aseguró que: " Desde el puerto hasta la draga (hundida), se planea la instalación de un sistema de alerta temprana, se debe determinar con precisión si realmente servirá dragar y cómo se hará el mantenimiento después, para evitar bancos de sedimentos que a los pocos meses vuelvan a perjudicar a la desembocadura del río".



Al referirse al fenómeno meteorológico que hizo crecer al río hasta 4,66 metros en el puerto local, ocasionando que cientos de familias debieran ser evacuadas, Hernández manifestó que: "Tuvimos ocho días de lluvia en la cuenca, cayeron cerca de 340 mm y teníamos varias estaciones hidráulicas sin funcionar excepto la de Urdinarrian, por lo cual se nos dificultó actualizar los datos de lluvia.



su vez nos agarró con los campos ya cosechados, y en plena siembra de trigo, es decir que con tanta superficie sin vegetación para ralentizar el agua, hizo que toda el agua de lluvia de los campos de la cuenca, que tendrían que haber escurrido en diez días, lo hizo en tres, provocando estas inundaciones, sumado a la desforestación de los campos, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo al tener inundaciones recurrentes", remarcó.