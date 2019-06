Bebé de 40 días recibió brutal golpiza y está grave

Un bebé de un mes y medio se recupera en la terapia del hospital Materno provincial de Córdoba después de recibir graves golpes supuestamente de su papá. Héctor Ferreyra, jefe de Neonatología del centro de salud, indicó que el pequeño está siendo alimentado con sonda, pero respira por sus propios medios. El grave caso de abuso infantil se conoció este viernes.



"Nos preocupó mucho cuando llegó en ese estado. Tenía hematomas en la parte izquierda de su rostro, sangraba por la boca y tenía un edema cerebral. Hoy estamos contentos porque evoluciona muy bien", indicó Ferreyra.



El pequeño nació el 6 de mayo pasado en una clínica privada de la ciudad de Córdoba. Como sus padres no tenían obra social, fue trasladado el hospital Materno provincial, de San Vicente. Nació prematuro con 1,860 kilo y 34 semanas de gestación. Permaneció en terapia hasta el 7 de junio y fue dado de alta hasta el domingo pasado, que regresó con graves lesiones.



El domingo 16 de junio, a las 6.30, el niño ingresó nuevamente al hospital. "Nos costó mucho darle el alta cuando nació. Nos encariñamos. A los 10 días volvió así, en ese estado, que nos dejó preocupados", agregó Viviana González, directora del hospital.



El fiscal de Violencia Familiar de 3° Turno, Cristian Griffi, imputó por lesiones graves calificadas al padre del pequeño y ordenó su detención.



"Al parecer, los padres estaban separados y él pidió ver a su hijo. Cuando ocurrieron los hechos, la madre estaba en el baño. Cuando salió, vio al hombre en una actitud medio rara. Como que salió corriendo. Cuando vio a su bebé, lo encontró mal. Y lo llevó de urgencias al hospital", informó el fiscal.



Griffi informó que ha recibido "bastantes casos como este, la mayoría homicidios". "No podés entender que una persona haga estas cosas. No te entra en la cabeza", indicó.



El pequeño sigue luchando por su vida en la terapia de la Maternidad. Se encuentra bajo el cuidado de su abuela y con la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (Senaf).



Ferreyra informó que "el edema cerebral ha cedido" y que la conexión del niño es buena. "Se despierta y responde. Ahora hay que ayudarlo para que vuelva a deglutir mejor".