Video: Una mujer abrazó y perdonó al asesino de su hijo

Un fiscal pidió que se condene a 25 años de prisión a un joven por asesinar de dos balazos a otro en mayo del 2018 en la ciudad balnearia de Necochea, en una audiencia en la que la madre de la víctima perdonó y abrazó al acusado de matar a su hijo.El hecho transcurrió el martes en el inicio del debate oral en el que el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Necochea, integrado por los jueces Mario Juliano, Luciana Irigoyen Testa y Carlos Herrera, juzga a Fabián Rafael Dos Santos (26) por el crimen a balazos de Santiago Vitale, en dicha ciudad bonaerense.Luego de que Dos Santos, oriundo de la provincia de Misiones, expresara sus últimas palabras, en las que le pidió perdón a la familia de la víctima, la madre de Vitale le preguntó al juez Juliano si se podía acercar al imputado.Tras el permiso del juez, Nancy López le dijo al acusado:mientras le acariciaba la cara.le respondió Dos Santos, tras lo cual la madre de la víctima le dijo "está todo bien", para luego abrazarlo y besarlo, frente a las lágrimas de la defensora oficial, Belén Barbafina."Uno no puede menos que conmoverse con el gesto de esta mujer", dijo el juez Juliano, quien aclaró queJuliano explicó que "tanto el hecho como la autoría estaban reconocidas", y que en ese marco se produjo el perdón de la mujer al asesino de su hijo, que emocionó a todos los que estaban presentes en la sala, incluido él."Me tocó presenciar un hecho inusual. Juicio por homicidio. La madre de la víctima pide acercarse al imputado y le dice que lo perdonaba y que le deseaba lo mejor en la vida. Tomó su cara en sus manos, lo besó y después se abrazaron y lloraron juntos (igual que los demás)", había tuiteado el juez luego de la audiencia.Tras lo sucedido en el recinto, Nancy López dijo que "siempre" quiso tener ese abrazo."Siempre le pedí a Dios ese abrazo. Yo sé que él es una parte de mi hijo. Aún sabiendo que me estaba mintiendo y que su pedido de perdón no era sincero. Fue como darle ánimo para que cambie su vida y dijera de una buena vez la verdad. Sabemos que no va a hacerlo o si; todo queda en manos de Dios", afirmó.Al ser consultada sobre si creía que esa acción podía inducir a que otras personas hicieran lo mismo, Nancy expresó a Cadena 3: "Yo pienso que sí. Yo siento que va a ser fructífero".Y agregó: "Yo ahora puedo hablar de mi hijo sin tener ese dolor tan grande. Esto me enseñó a sobrellevarlo y bien. Puedo hablar de él sin quebrarme y eso para mí es muchísimo".En cuanto al debate, el fiscal Guillermo Sabatini pidió una pena de 25 años de prisión para Dos Santos, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.El abogado de la familia, Juan Pablo Roselló, solicitó la misma pena; mientras que la defensora Barbafina pidió que el imputado sea absuelto por el uso de la legítima defensa, o que subsidiariamente sea condenado por el exceso de la misma.El hecho que se ventiló en el debate oral y público ocurrió durante la madrugada del 5 de mayo de 2018, en una quinta ubicada en avenida 98 y 155, de Necochea, en la que Dos Santos trabajaba como cuidador.Tras una discusión, el imputado le efectuó un disparo en el cuello y otro en la cabeza a Vitale, y luego desnudó al cadáver y lo arrojó en una zanja a unos cinco kilómetros del lugar y lo tapó con pastizales, mientras que a la ropa de la víctima la incineró.Posteriormente, Dos Santos le dio aviso al dueño de la quinta de que lo habían querido asaltar y que había matado al ladrón.Finalmente, según la versión del acusado en el juicio, la discusión con Vitale se generó por la venta de una moto y, en pleno forcejeo, le disparó accidentalmente en el cuello con una escopeta de la víctima.Luego, cuando se iba, vio como Vitale le apuntaba con esa misma arma, por lo que le disparó con una carabina en la cabeza.La sentencia del juicio se dará a conocer el próximo martes a las 11, informaron fuentes judiciales.