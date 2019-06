Greenpeace advierte sobre el proyecto de nueva central nuclear

Foto: Una de las protestas frente a las centrales nucleares Atucha en el año 2011 Crédito: Archivo

"Cuando las consecuencias desastrosas de la energía nuclear son más visibles que nunca, gracias a la serie Chernobyl, que genera conciencia sobre los daños y honra a las víctimas, Argentina decide ir a contramano del mundo e invertir en energías del pasado", dijo Leonel Mingo, coordinador del programa de campañas de Greenpeace Argentiana.



La tragedia de Chernobyl produjo la evacuación de 8 millones de personas. Causó la muerte de cientos de miles de personas y hoy, más de 30 años después, no se puede habitar ni producir alimentos en la zona.



Según la organización, la energía nuclear es "peligrosa, contaminante y sumamente costosa".



"Es una energía de 5 a 6 veces más cara que la energía renovable. Mientras los países desarrollados, planean dejar la energía nuclear, Argentina insiste en el error. Alemania, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales al 2022; nosotros planificamos comenzar ese mismo año a producir más.



"Los ejemplos locales muestran que los costos exceden los cálculos previstos y desafían las promesas; para Atucha 2 se estimaba un costo de 700 millones de dólares cuando empezó su construcción en el año 1982. Cuando culminó en el 2014, su costo final superó los 4.000 millones de dólares, 6 veces más" señaló Mingo y agregó que "la construcción de una planta puede demorar 20 o 30 años y su desmantelamiento supone costos altísimos."



Greenpeace recordó que la energía nuclear es la fuente de energía con mayor potencial contaminante del mundo. Los residuos generados por las plantas nucleares son los más tóxicos y persistentes que se conozcan.



"No solo son desechos capaces de extinguir toda vida en el lugar sino que pueden perdurar en el lugar por miles de años. A más de 80 años de desarrollo en la material, todavía no existe una manera totalmente segura de tratar estos desperdicios", concluyó Mingo.