Inundación en Gualeguaychú: Apuntan al impacto de los desmontes

Video: Creciente e inundaciones en Gualeguaychú: Imágenes desde el drone de Elonce

La crecida fue repentina y en muy pocas horas. Rápidamente el Parque Unzué, el Camino de la Costa, el camino de la Península y campos bajos de la zona quedaron bajo el agua.También los clubes y playas fueron cubiertos por el río, mientras que en los días posteriores, las aguas comenzaron a desbordar en la zona del Puerto.Ayer se alcanzó el pico máximo de la creciente: A las 16 de este jueves el río llegó a los 4.67 metros, pero en horas posteriores comenzó a descender muy lentamente.Además, agregó que "este fenómeno que se repite por segunda vez antes de llegar a mitad de año y se debe básicamente a una aceleración de la velocidad de concentración de la cuenca. Esto significa que antes los campos retenían mucho más el agua por los montes naturales, y ahora directamente, en la primera lluvia de 8 días corridos, empapó los suelos y lo impermeabilizó. De ahí en más, toda el agua corrió rápidamente y bajó en 3 días, lo que antes ocurría en 15".Respecto a los motivos que originan estos fenómenos cada vez más recurrentes es el uso del suelo. Respecto a este punto, Daniel Hernández indicó que "el riesgo que tenemos, es que este fenómeno comience a ser ordinario; si ya lo tuvimos dos veces en el año a un fenómeno que se daba cada 6, 7 u 8 años, es para pensarlo. La causa sencilla es producto del cambio del uso del suelo agropecuario. No hay mucha vuelta"."Si a eso le sumamos que están entorpeciendo el valle de inundación, rellenando los lugares hacia donde debe avanzar el río, ya sea con emprendimientos, barrios náuticos, terraplenes o amarraderos, esto va a seguir ocurriendo porque el río se encajona y empieza a inundar con mucha más altura a los barrios", reflexionó en declaraciones al diario"Afortunadamente hubo algunos cambios en el pronóstico que teníamos. Se hablaba de tres días de sudestada pero ahora para el sábado a la tarde rotó hacia el norte y eso nos favorece", indicó Hernández.La diferencia con la altura del Uruguay es de 2.20 metros. "No recuerdo en los últimos 45 años una diferencia de estas características. La velocidad con la que corre el río, se debe justamente a esta diferencia histórica y eso nos favorece", sostuvo el especialista.Y agregó: "Esa gran velocidad de escurrimiento marca no sólo la cantidad de agua que sale, sino también la enorme cantidad que sigue entrando. Estamos hablando de miles de metros cúbicos por segundo que pasan por el Puerto".