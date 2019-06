Organizan "fiestas solidarias" para los chicos que no pueden festejar su cumple

El trabajo

Considerando que la realidad económica de las familias de la mayoría de los niños y niñas que asisten a los comedores comunitarios y copas de leche repercute en la posibilidad de que tengan una fiesta de cumpleaños, un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad de la Santo Tomé pusieron manos para recorrer estos espacios de distintos barrios y desarrollar festejos solidarios de estas características.a más de ochenta pequeños, que no solo recibieron un obsequio particular, sino que también tuvieron su propia torta, repartieron las sorpresitas y hasta entregaron souvenirs a sus invitados.La metodología de trabajo del grupo está basada en una visita previa al comedor o copa, donde se coordina con los responsables una posible fecha del evento, se hace un relevamiento de los cumpleañeros del mes y se gestiona en consecuencia todo lo que implica la organización de la fiesta.Desde la temática de ambientación y decoración, la comida, la torta y la animación, todos los detalles son pensados por el grupo antes de la realización de los eventos ue se gestionan cada tres meses, aproximadamente.. Preparamos todo como si se tratara del cumpleaños de nuestros hijos", comentó en diálogo con, Evelin Bieri, una de las promotoras de Sueños Felices, que remarcó la alegría de ver consolidada una propuesta que nació conversando con algunos amigos y conocidos sobre un posteo que vio casualmente en la red social Facebook de una iniciativa similar en Buenos Aires.", dijo la joven y agregó: "Hoy somos veinte los integramos el grupo y cada uno ocupa un rol fundamental. Hay quienes se dedican a lo que son las manualidades, una de las chicas está a cargo exclusivamente de hacer y decorar las tortas, otros de armar la decoración y los demás de buscar y fomentar recursos a través de la búsqueda de donaciones y la difusión de lo que hacemos".En este sentido,; también a los comercios y empresas que les donaron elementos, y por supuesto a los particulares que en muchos casos les han brindado su tiempo, sumándose para ayudar en la coordinación.(juguetes nuevos o usados en buenas condiciones) y por supuesto de todo lo que pueda servir para armar una tarde de diversión."Siempre le decimos a la gente que lo poco o mucho que puedan dar sirve. Desde un kilo de dulce de leche para preparar las tortas, paquetes de masitas, tapas de empanadas o banderines, globos y hasta elementos de cotillón", remarcó Evelin Bieri, quien puntualizó en que si bien todavía no tienen definido el barrio que visitarán (ya realizaron eventos en Adelina, Las Vegas, Los Hornos, Santo Tomás de Aquino, Villa Luján y otros), sí tienen en claro que quieren una jornada "multitudinaria".