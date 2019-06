Don Isidro Delgado, un "patriota" de 96 años en Pueblo Belgrano

Don Isidro Delgado participó del acto por el Día de la Bandera que se realizó este jueves en Pueblo Belgrano. Tiene 96 años y fue uno de los primeros pobladores de la localidad."Soy feliz, porque lo que soñé se cumplió. Me crié huérfano de padre desde los ocho años. Mucha gente me ayudó. Pensé siempre que era una deuda que tenía con la sociedad. Cuando tuve mis primeras barbas empecé a hacer el bien de acuerdo con mis posibilidades", recordó orgulloso.Y continuó: "Si alguien me hubiera dicho que esto iba a ser pueblo lo hubiera tratado de estúpido. Era todo bosques, sin calles, puente ni nada"."Estoy agradecido con la juventud, que les ha tocado dirigir los destinos de este pueblo. Soy feliz porque veo realizado mi sueño y creo tener el aprecio de todos ellos", completó.